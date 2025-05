Peterhansel liderará estreia da Land Rover no Dakar em 2026

Stéphane Peterhansel e Rokas Baciuska liderarão a estreia da Land Rover no Dakar 2026 na nova categoria "Stock" do rally. A marca britânica revelou oficialmente os dois primeiros pilotos para o projeto Defender Rally, que também competirá no Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) a partir do próximo ano.

Peterhansel, uma lenda viva do Dakar com 14 vitórias em seu nome, e Baciuška, jovem promissor com títulos na UTV (2022-23) e Challenger (2024), já iniciaram os primeiros testes com o protótipo Defender Dakar D7X-R no Marrocos, em condições semelhantes às que encontrarão na Arábia Saudita em janeiro de 2026.

"O Campeonato Mundial de Rally-Raid é o auge das corridas de rally e off-road, enquanto o Defender é um 4x4 icônico e capaz, então para mim é a combinação perfeita", disse Peterhansel. "A equipe está comprometida com o campeonato e tem uma grande paixão por vencer. Estou ansioso por esse novo desafio e, juntos, espero que possamos levar o Defender ao degrau mais alto do pódio. Foi incrível estar ao volante do protótipo Defender D7X-R pela primeira vez no Marrocos. Embora ainda seja cedo, os testes estão indo em uma direção positiva enquanto nos preparamos para nossa estreia no Dakar 2026."

Stéphane Peterhansel, Defender Rally

Baciuška disse: "Estou extremamente animado para fazer minha estreia na categoria Stock do Rally Dakar, e ainda mais animado para fazer isso com o Defender. O fato de o lendário Defender participar do W2RC e do Dakar é um momento histórico para o automobilismo e para a marca. Estou muito ansioso para ser uma parte importante dessa história. O Defender é uma marca incrível, sinônimo de ser imparável e abraçar o impossível, e é por isso que estou tão orgulhoso de fazer parte desse programa".

O modelo D7X-R, baseado na arquitetura do Defender de produção, é equipado com um motor V8 twin-turbo de 4,4 litros e está sendo desenvolvido especificamente para se adequar às novas regras do W2RC, que visam dar um papel mais importante aos veículos derivados de modelos comerciais.

A Land Rover planeja colocar em campo três carros no Dakar e dois nas outras etapas do Campeonato Mundial de Rally. A formação completa, incluindo o terceiro piloto e os co-pilotos, será anunciada em uma data posterior. Enquanto isso, a equipe continuará com um cronograma de testes intensivos antes do lançamento oficial do projeto.

