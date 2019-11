Confirmado: Alonso disputará Rally Dakar de 2020

Os planos de Fernando Alonso para disputar o Rally Dakar em 2020 foram finalmente confirmados nesta quinta-feira. Ele fará parte da equipe Toyota Gazoo Racing que participa da competição, que acontece entre 5 e 17 de janeiro.

Embora o contrato tenha sido assinado há quase três meses, a confirmação da participação de Alonso no rali só aconteceu nesta quinta, em um evento na Espanha, antes do Rally da Catalunha.

O desejo de se transformar em uma lenda no esporte a motor continua a motivar o espanhol. O bicampeão da Fórmula 1 enfrentará seu maior desafio nos ralis até hoje: brilhar no Dakar, competição considerada a mais difícil no mundo.

Alonso começou a avaliar a possibilidade de correr nos ralis em 2018, fazendo sua estreia pela equipe vencedora da última edição em março. Em agosto, o espanhol e a Gazzo Racing da África do Sul começaram um programa de preparação, aventurando-se no Rally Touareg.

Fernando Alonso e Marc Coma Photo by: Toyota Racing

O espanhol quis participar de algumas competições para ter certeza de que queria realmente competir. O grande teste foi o Rally do Marrocos, disputado no início deste mês, onde o espanhol terminou três etapas no top-10, mas sofreu diversos problemas e terminou nas últimas posições da classificação geral.

O espanhol disse ao Motorsport.com depois do rali que ele ainda tinha “muitas coisas” para melhorar. “No meu caso, melhorar a leitura do terreno, dos obstáculos, onde atravessar em alguns pontos. As dunas também, preciso ter um pouco mais de ritmo, mais velocidade e nunca ficar preso”.

“Com Marc Coma [copiloto], quanto mais quilômetros fazemos, melhor ficamos, porque também é novidade para ele. Não é como se Coma tivesse vários anos de experiência como copiloto, então pouco a pouco nós estamos melhorando”.

As outras duplas que farão parte da equipe serão os vencedores da edição 2019 Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel, além de Giniel de Villiers-Alex Haro e Bernhard Ten Brinke-Tom Colsoul. Todos eles guiarão a última versão da Hilux 4x4, projetada e construída pela divisão sul-africana da marca, com motores V8 de cinco litros.

Preparação continua

Como o Motorsport.com já havia antecipado, a preparação de Alonso e Coma ainda não acabou. Entre 25 e 26 de outubro, a dupla completará mais dois dias de testes em Tarragona, na Espanha, para continuar adquirindo experiência.

De 4 a 9 de novembro, Alonso e Coma vão disputar o Ula Rally, na Arábia Saudita. Será uma oportunidade única para a dupla adquirir experiência no mesmo tipo de terreno onde disputarão o Dakar em janeiro, pois os pilotos são proibidos pela organização de realizarem testes no país. Por fim, a equipe está planejando realizar um teste em Abu Dhabi em dezembro.

Veja imagens de Alonso e Coma em ação no Marrocos:

Galeria Lista #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 2 / 40 Foto de: Toyota Gazoo Racing South Africa #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 3 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 4 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 5 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 40 Foto de: Toyota Racing #314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 8 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 9 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 10 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 11 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 12 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 13 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 14 / 40 Foto de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 15 / 40 Foto de: Toyota Racing Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing, Carlos Sainz 16 / 40 Foto de: Sergio Lillo Fernando Alonso, Nasser Al-Attiyah 17 / 40 Foto de: Toyota Racing Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota 18 / 40 Foto de: Toyota Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota 19 / 40 Foto de: Toyota Fernando Alonso, Marc Coma, Toyota 20 / 40 Foto de: Toyota 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 21 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 22 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 23 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 24 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 25 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 26 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 27 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma 28 / 40 Foto de: Toyota Racing 331# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 29 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 30 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 31 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 32 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 33 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 34 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 35 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 36 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 37 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 38 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 39 / 40 Foto de: Toyota Racing 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso 40 / 40 Foto de: Toyota Racing

