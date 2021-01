Albon fará corridas no DTM em 2021 com apoio da Red Bull

Alex Albon vai disputar corridas do DTM em 2021, com o apoio da Red Bull, depois de ser dispensado pela equipe de Fórmula 1 da marca de bebidas energéticas.

A Red Bull anunciou no mês passado que o ex-piloto da Racing Point, Sergio Pérez, fará parceria com Max Verstappen em 2021, deixando Albon sem vaga na F1.

A equipe havia dito anteriormente que estava aberta a ‘emprestar’ Albon para outra equipe de F1, mas agora anunciou que ele competirá no primeiro ano da era GT3 do DTM sempre que suas funções como piloto de simulador e de testes de F1 permitirem.

Posteriormente, será feito um anúncio em relação ao piloto que irá dividir o assento com Albon.

O piloto do programa da Red Bull, Liam Lawson, que terminou em quinto lugar na Fórmula 3 no ano passado, também vai competir no DTM, mas durante toda a temporada.

Não está claro se Lawson juntará seus compromissos com o DTM com uma temporada completa na Fórmula 2, depois de aparecer no teste de pós-temporada com a equipe Hitech ao lado de seu colega de Red Bull, Juri Vips.

"O DTM com um grid de alto nível e carros esportivos GT3 é uma plataforma interessante e um verdadeiro desafio, tanto para pilotos de sucesso como Alex Albon quanto para nosso piloto Júnior da Red Bull, Liam Lawson", disse o consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko.

Albon e Lawson são os dois primeiros pilotos a serem confirmados para a temporada 2021 do DTM, embora não esteja claro para qual equipe eles irão pilotar.

A Red Bull já esteve envolvida no DTM, patrocinando a Audi do bicampeão Mattias Ekstrom durante seus últimos anos na categoria.

"Pilotos de Fórmula 1 como Alex Albon, estrelas do DTM como o tricampeão Rene Rast, profissionais de GT e jovens talentos como Liam Lawson - é uma mistura de pilotos de alta classe do jeito que eu gostaria para a temporada de 2021 do DTM", disse o chefe da categoria e ex-piloto Gerhard Berger.

Um total de cinco equipes já se comprometeram com a primeira temporada do DTM com máquinas de GT3: GruppeM (Mercedes), 2 Seas Motorsport e Jenson Team Rocket RJN (ambos McLaren), Team Rosberg e Team Abt (ambos Audi).

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

‘Nelsão’ na STOCK CAR? Entenda detalhes da vinda do TRICAMPEÃO mundial de F1 de volta ao paddock

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?