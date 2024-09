A European Le Mans Series definiu neste sábado o grid de largada para as 4h de Mugello, penúltima etapa da temporada 2024. E em uma sessão movimentada, o trio da Iron Lynx garantiu a pole position geral da prova, liderando na classe LMP2.

Entre os brasileiros, Daniel Schneider foi o quinto na LMP2 Pro/Am com a United Autosports, enquanto Daniel Serra larga em oitavo na LMGT3 com a Kessel Racing.

As 4h de Mugello acontecem neste domingo, com largada marcada para 06h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo, em português e de graça da Motorsport.tv Brasil.

LMP2

Matteo Cairolli colocou a Iron Lynx na pole geral da prova com um tempo de 01min32s829, apenas 0s037 à frente da Panis Racing, com tempo marcado por Charles Milesi. Líderes do campeonato, a AO by TF, de Robert Kubica, Louis Deletráz e Jonny Edgar, larga em sexto.

Já o trio da Vector Sport, que tem o desfalque de Felipe Drugovich neste fim de semana, terminou em 11º após o substituto do brasileiro, Patrick Pilet, causar uma bandeira vermelha nos minutos finais da sessão.

LMP2 Pro / Am

A Proton Competition fez a quarta pole em cinco etapas com Giorgio Roda marcando 01min35s840, com Rodrigo Sales colocando a Richard Mille em segundo a 0s331. Daniel Schneider foi o quinto com a United Autosport apesar dos problemas sofridos na parte final da classificação.

LMP3

Já a Cool Racing fez a pole da LMP3 com um tempo de 01min41s083, botando quase meio segundo de vantagem na DKR, enquanto os líderes da classe, da Eurointernational, tiveram uma sessão ruim, garantindo apenas a oitava posição.

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Equipe # Pilotos Carro Voltas Tempo Intervalo km/h 1 Cool Racing 17 M. Cristovão C. Oltramare M. Espirito Ligier JS P320 5 1'41.083 186.796 2 DKR ENGINEERING 4 A. Mattschull W. Brichacek G. de Duqueine M30-D08 8 +0.462 1'41.545 0.462 185.947 3 Inter Europol Competition 88 A. Bukhantsov K. Askey P. Perino Ligier JS P320 7 +0.471 1'41.554 0.009 185.930 4 RACING SPIRIT OF LEMAN 31 J. Wolff J. Foubert A. Doquin Ligier JS P320 8 +0.648 1'41.731 0.177 185.607 5 ULTIMATE 35 L. Stern J. Lahaye M. Lahaye Ligier JS P320 5 +0.758 1'41.841 0.110 185.406 6 WTM BY RINALDI RACING 12 T. Kratz L. Weiss O. Tunjo Duqueine M30-D08 6 +0.802 1'41.885 0.044 185.326 7 RLR Msport 15 M. Jensen N. Adcock G. Julien Ligier JS P320 6 +1.034 1'42.117 0.232 184.905 8 TEAM VIRAGE 8 J. Gerbi B. Pinheiro G. Henrion Ligier JS P320 6 +1.137 1'42.220 0.103 184.719 9 Eurointernational 11 M. Bell A. Ali Ligier JS P320 5 +1.712 1'42.795 0.575 183.685 10 RLR Msport 5 J. Dayson D. Ali B. Voisin Ligier JS P320 8 +2.402 1'43.485 0.690 182.461

LMGT3

Pra fechar, a RSL foi a mais rápida na GT3 com o francês Hasse-Clôt, marcando 01min47s891, apenas 0s124 à frente das Iron Dames com Sarah Bovy. Takeshi Kimura, representando o #57 da Kessel Racing, do brasileiro Daniel Serra, não teve uma boa sessão, ficando apenas com a oitava posição.

Veja como foi a classificação da ELMS, com transmissão da Motorsport.tv

