A European Le Mans Series realizou nesta sexta-feira a classificação para as 4h de Portimão, sexta e última etapa da temporada 2024. E em uma sessão muito equilibrada na classe principal, a LMP2, o trio da Panis Racing, formado por Arthur Leclerc, Charles Milesi e Manuel Maldonado garantiu a pole.

A classificação começou com mais de uma hora de atraso, após uma batida na Michelin Le Mans Cup forçar a troca de uma das barreiras de proteção do circuito português.

Na LMP2, o trio da Panis Racing se destacou em um quali equilibrado. Todos os 14 carros andaram no mesmo segundo, mas Milesi fez a pole com um tempo de 01min30s727, quase quatro décimos à frente de Malthu Jakobsen, Ritomo Miyata e Lorenzo Fluxa, da Cool Racing. Felipe Drugovich colocou o trio da Vector Sport, que divide com Ryan Cullen e Stephane Richelmi em 12º.

Na LMP2 Pro-Am, a Proton fez a quinta pole em seis etapas, colocando mais de seis décimos de vantagem para o trio da Richard Mille, vice-líderes do campeonato. Os líderes da AF Corse terminou em terceiro. O brasileiro Daniel Schneider, do #21 da United Autosport, terminou na quinta posição.

Na LMP3, a Cool Racing de Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo ficou com a pole, em uma classificação complicada para os líderes do campeonato. Com apenas dois pontos separando o top 3, a EuroInternational, que está à frente, vai largar em último, logo atrás dos vice-líderes da Team Virage. Já o carro #5 da RLR sai da sétima posição.

Pra fechar, na LMGT3, a Iron Dames garantiu mais uma pole position, botando quase um segundo de vantagem para a Formula Racing. Takeshi Kimura, que divide o #57 da Kessel Racing com Daniel Serra e Esteban Masson, ficou apenas na nona posição, bem atrás do Racing Spirit of Léman #59, que vai largar em quarto. Os dois trios chegam à final empatados.

A European Le Mans Series encerra a temporada 2024 no sábado, com as 4h de Portimão tendo largada marcada para 10h30, horário de Brasília, com transmissão AO VIVO e DE GRAÇA da Motorsport.tv Brasil.

Veja como foi a classificação da ELMS em Portimão:

Confira o grid de largada para as 4h de Portimão:

LMP2:

LMP2 Pro/Am:

LMP3:

LMGT3:

Red Bull ADMITE TER PEÇA INVESTIGADA pela FIA: Piastri ACUSA "QUEBRA DE REGRAS"! Polêmica pré-Austin

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!