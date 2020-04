Álex Márquez domina primeira corrida virtual da MotoGP

A MotoGP realizou neste domingo a primeira prova virtual com a participação de 10 pilotos ‘reais’ no circuito de Mugello, em uma corrida de seis voltas.

Quem agora pode se gabar de ser o primeiro vencedor nesta experiência é Álex Márquez. Ele começou a corrida na quarta posição, mas assumiu a liderança na segunda volta, após superar Francesco Bagnaia.

Bagnaia tentou se aproximar de Márquez depois, mas um acidente na penúltima volta encerrou suas chances de vitória e garantiu que o espanhol vencesse a corrida em com uma margem tranquila de sete segundos. O italiano ainda conseguiu o segundo lugar.

O pole, Fabio Quartararo, se chocou em Maverick Viñales na primeira volta, com ambos indo parar no fundo do grid, mas o piloto da Yamaha se recuperou e terminou no pódio, enquanto que Quartararo se envolveu em outro acidente.

Marc Márquez caiu durante a prova, impedindo de estar em um dos lugares do pódio, e conseguiu finalizar na quinta posição, com apenas dois dias de prática no jogo.

Os pilotos da Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, terminaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente.

Miguel Oliveira, da KTM, lutou para se adaptar ao mundo virtual, terminando em oitavo, mas à frente de seu companheiro de equipe de 2020, Iker Lecuona, que sofreu várias quedas.

O tempo limitado de Aleix Espargaró no mundo virtual ficou evidente, terminando em 10º, na última colocação.

A MotoGP deve anunciar mais corridas virtuais nos próximos dias.

Confira imagens da prova

Galeria Lista Alex Marquez, Repsol Honda Team 1 / 5 Foto de: Honda Racing MotoGP Virtual Race 2 / 5 Foto de: YouTube screen grab Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 5 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 5 Foto de: Honda Racing Alex Marquez, Repsol Honda Team 5 / 5 Foto de: Honda Racing

