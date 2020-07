No mês passado, o Motorsport.com revelou que o irmão mais novo dos Espargaró na MotoGP, Pol, estaria de saída da KTM no final do ano com destino à equipe oficial da Honda para correr ao lado de Marc Márquez. A montadora confirmou a chegada do espanhol nesta segunda e revelou também o destino de Álex Márquez, que perderá a vaga sem nem ter corrido ainda.

Há alguns dias, a KTM havia confirmado a saída de Espargaró e quais seriam suas duplas de pilotos para 2021, selando o destino do espanhol.

Abrindo a semana que marca o início da temporada 2020 da MotoGP, a Honda anunciou oficialmente a chegada de Espargaró, em um contrato de dois anos. A montadora confirmou também que Álex Márquez irá para a equipe satélite, a LCR, tendo apoio da fábrica até o final de 2022. O atual campeão da Moto2, que assinou com a Honda de última hora para substituir o aposentado Jorge Lorenzo, pode ter sido uma peça chave para a montadora ter garantido um contrato de longo prazo com o hexacampeão Marc. "Estou muito feliz por anunciar minha renovação com a Honda", disse Álex Márquez. "A Honda me deu a oportunidade de chegar à MotoGP e estou feliz de me juntar à LCR no final do ano, competindo em uma grande equipe com uma grande experiência na MotoGP". "Quero agradecer à Honda e à LCR pela confiança depositada em mim, podendo continuar com a família Honda. Vou dar o meu melhor para provar minha qualidade. Agora estou ainda mais animado pelo início da temporada em Jerez, e estou totalmente focado para dar meu melhor". Márquez substituirá Cal Crutchlow, vencedor de três corridas na MotoGP, que agora enfrenta um futuro incerto. O britânico se juntou à LCR em 2015 após uma campanha difícil com a Ducati e, desde 2018, corre na equipe com apoio da fábrica.

Desde 2018, Crutchlow tem a marca de ser o único piloto além de Marc Márquez a vencer e conquistar pódios com a difícil RC213V.

As opções de Crutchlow para 2021 são muito limitadas no momento. Apenas a Ducati e a Aprilia ainda estão com opções em aberto. Na Ducati, a negociação com Andrea Dovizioso chegou a um novo impasse, enquanto na Aprilia ainda há muita incerteza sobre a situação de Andrea Iannone.