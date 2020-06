Campeonato virtual da F-E tem rodada dupla decisiva em Nova York e Berlim

Stoffel Vandoorne detém vantagem de um ponto sobre Pascal Wehrlein no Race at Home Challenge da Fórmula E, antes do final da temporada, na rodada dupla deste fim de semana em Nova York e Berlim.

A competição foi criada em parceria com a Motorsport Games para preencher o vazio do automobilismo causado pela atual crise global de coronavírus e para arrecadar verbas para o fundo de ajuda da UNICEF.

Os eventos online também geraram polêmica, com Daniel Abt perdendo seu lugar na Audi 'real' depois de contratar um piloto especialista em simuladores para ocupar seu lugar no evento de Berlim.

Maximilian Gunther, que começou a temporada com duas vitórias, perdeu terreno recentemente. Atualmente ele é o terceiro colocado, 32 pontos atrás do líder Vandoorne, e corre por fora.

"A batalha pelo título ocorrerá principalmente entre Pascal e Stoffel", diz Gunther, "Mas não vou desistir. No momento, ainda estou em posição de ganhar a coroa virtual. No final, não tive sorte, mas vou tentar mudar isso."

Veja a classificação do campeonato

O brasileiro mais bem colocado é Felipe Massa, com quatro pontos, na 17ª posição. Lucas di Grassi ainda não pontuou.

As corridas que definem o campeão da Race at Home Challenge acontecem no sábado e domingo, às 11h30, com transmissão ao vivo no Motorsport.com e no Motorsport.tv.

