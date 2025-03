Fórmula 1, em Albert Park, as equipes se preparam para o GP da China. Levar tudo da Austrália para a China a tempo já é um quebra-cabeça logístico por si só, mas desta vez ainda mais, pois algumas equipes enfrentaram um contratempo. Uma semana após a abertura da temporada 2025 daem Albert Park, as equipes se preparam para o GP da China. Levar tudo da Austrália para a China a tempo já é um quebra-cabeça logístico por si só, mas desta vez ainda mais, pois algumas equipes enfrentaram um contratempo.

A FIA declarou em um documento oficial que a fornecedora de pneus Pirelli não tinha sua carga no Circuito Internacional de Xangai a tempo, embora os pneus fabricados na Itália já possam ser vistos nos boxes.

Além disso, pelo menos quatro equipes de F1 tiveram que esperar mais tempo por seu frete. Dois voos de Melbourne para Xangai sofreram atrasos de pelo menos oito horas, o que significa que McLaren, Red Bull, Mercedes e Aston Martin não receberam suas cargas até o final da tarde de quarta-feira (19).

Essas equipes só puderam desempacotar suas cargas nos boxes e montar seus carros a partir das 16h horas locais, com o trabalho em pleno andamento desde então - como pode ser visto nas fotos tiradas pelo Motorsport.com.

A FIA e as equipes não estão preocupadas com o fato de os carros não estarem prontos para a primeira e única sessão de treinos livres do fim de semana. A FIA permitiu que as equipes quebrassem o 'toque de recolher', se necessário. Isso significa que os mecânicos podem trabalhar por mais tempo do que o normal na quarta-feira à noite.

No cenário habitual, as equipes têm cinco horas e meia para trabalhar em seus carros na quarta-feira. Esse período de tempo já havia sido estendido em meia hora pela FIA devido aos inconvenientes na Pirelli.

A primeira sessão de treinos não parece estar em perigo para nenhuma delas, embora as equipes afetadas considerem a situação especialmente difícil para seus mecânicos e funcionários. Eles têm que fazer horas extras no início da temporada - e durante uma rodada dupla fisicamente exigente com a Austrália.

"Não há preocupações em relação aos treinos livres, mas esses dias serão de muitas noites para nossos mecânicos", disse um membro da equipe ao Motorsport.com. A única sessão de treinos livres do fim de semana de sprint começa às 11h30, horário local, o que significa que as equipes ainda têm um dia e meio para se preparar para a sessão de abertura.

