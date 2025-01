Mais um GP confirmado no calendário da Fórmula 1, mas, dessa vez, com um sistema diferente! O GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, assinou a extensão de seu contrato para mais quatro corridas, no entanto, se juntará ao 'sistema de rodízio' da categoria.

O evento acontecerá em quatro das próximas seis temporadas - 2026, 2027, 2029 e 2031 -, não fazendo parte do calendário nos anos de 2028 e 2030.

O contrato tinha validade até o fim de 2025, com os organizadores da corrida pressionando para assinar um novo acordo por pelo menos mais cinco anos. No entanto, com o interesse de outros locais para também sediar um GP, a F1 está particularmente interessada em 'ampliar' seus horizontes.

Há algum tempo já se especulava que Spa poderia entrar nesse novo sistema de rotatividade e o resultado final é um compromisso a longo prazo, que afasta as 'dores de cabeça' e a necessidade de contínuas conversas sobre extensões.

O novo acordo também permite que a F1 adicione outras etapas ao calendário, mas sem ultrapassar o limite de 24 corridas.

"Spa-Francorchamps é justamente elogiado por pilotos e fãs como uma das melhores pistas de corrida do mundo e foi palco de momentos incríveis ao longo de suas muitas temporadas na F1. Nos últimos anos, ela passou por um trabalho significativo para melhorar as instalações e a experiência geral dos fãs, e eu gostaria de prestar homenagem ao promotor e ao governo da Valônia por sua dedicação e apoio apaixonado à Fórmula 1 na Bélgica", disse o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali.

Os organizadores Melchior Wathelet e Vanessa Maes acrescentaram: "Nós dois estamos muito orgulhosos dessa renovação, que reflete a confiança mútua construída à medida que aprimoramos nossa infraestrutura e proporcionamos um recorde de público e uma experiência fantástica para os fãs nos últimos anos".

"Mais uma vez, essa extensão de contrato foi possível graças ao apoio do governo da Valônia, mas também dos fãs daquele que acreditamos ser o circuito mais bonito do mundo. Juntos, estamos fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento de nossa maravilhosa região".

Logan Sargeant, Williams W46,Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01,Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Foto de: Erik Junius

Na Europa, o acordo de Spa deixa apenas os futuros de Barcelona e Ímola para serem decididos, com ambas as corridas também enfrentando acordos que estão expirando. Assim como Spa, o acordo atual de Ímola está expirando após esta temporada, enquanto a última corrida de Barcelona está programada para 2026, quando perderá o apelido de GP da Espanha para uma nova corrida em Madrid.

Essas corridas viram a concorrência por vagas na Europa diminuir nos últimos meses, depois que os organizadores do GP da Holanda em Zandvoort decidiram encerrar o evento após a edição de 2026.

O GP da Bélgica, originalmente realizado em um temível circuito de estrada rural de 14 km ao redor das florestas das Ardenas, foi uma das sete corridas originais do calendário inaugural do campeonato mundial em 1950.

Depois de passar por Zolder e Nivelles, a F1 voltou a Spa-Francorchamps nos anos 80, com o popular circuito das Ardenas ainda considerado o favorito dos fãs e dos pilotos. Spa tem sediado o GP da Bélgica anualmente desde 1985, com duas interrupções em 2003 e 2006.

