É certo que Max Verstappen continuará na Red Bull em 2025, mas essa certeza não foi algo comum ao longo da temporada de 2024 da Fórmula 1. Em alguns momentos, rumores de que o tetracampeão poderia deixar o time de Milton Keynes ganharam força.

Porém, no final, o holandês optou por aquilo que ele já está acostumado e decidiu continuar com os taurinos. Seu contrato é válido até 2028 e, segundo o próprio, ele não deve deixar a equipe antes disso.

Em entrevista à Viaplay, Verstappen minimizou os questionamentos de que poderia rescindir seu acordo com a Red Bull, porém, sabe que qualquer coisa pode acontecer no futuro.

"Na F1, geralmente não é tão comum alguém rescindir seu contrato", diz ele. "Não é como no futebol, onde você assina por cinco anos e sai um ano depois. Isso não acontece com tanta frequência na F1, e esse não é o plano", enfatiza.

Quando perguntado se ele realmente não pretende rescindir seu contrato, ele enfatiza mais uma vez: "Não é essa a intenção, não".

E, no entanto, o piloto de 27 anos deixa uma porta aberta: "Nunca se sabe o que pode acontecer nos próximos um ou dois anos. Você não pode controlar isso, então eu realmente não penso nisso".

Atualmente, ele está "muito feliz" na Red Bull, onde as coisas estão indo bem em termos esportivos, apesar de alguns pequenos contratempos.

"Eu me sinto bem na equipe, posso ser eu mesmo. E todos trabalham incansavelmente para me dar o melhor material. Com relação a isso, não tenho do que reclamar".

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!