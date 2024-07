F1: Coulthard crê que Sainz deveria ser reserva da Ferrari

O futuro de Carlos Sainz na Fórmula 1 é motivo de grande debate porque ele não decide o que fazer há meses, embora tenha múltiplas opções pela frente.

Houve rumores de que ele retornaria à Alpine após o GP da Grã-Bretanha, mas agora há possibilidades na Mercedes.

No entanto, David Coulthard aconselhou Sainz a se tornar o piloto reserva da Ferrari no podcast Formula for Success.

Coulthard disse: “A Williams confirmou que quer colaborar com ele, a Audi também quer que Nico Hulkenberg seja seu companheiro de equipe, mas acho que seria melhor para Carlos permanecer na Ferrari”.

“Ele pode dizer a eles que quer ser piloto reserva pelos próximos dois anos, porque não acho que Lewis permanecerá na Ferrari por três anos”.

“Carlos precisará ficar em forma por dois anos, mas estará livre do estresse da F1 e quando completar 32 anos poderá sentar-se ao volante da Ferrari guiada por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.”

"Então ele poderá ter a chance de lutar pelo campeonato."

"Se ele correr pela Alpine, poderá competir pelo campeonato nos próximos três anos? Ele poderá se tornar campeão mundial em três anos com a Williams? É realista com a Audi? Eu diria 'não' a ​​todas essas perguntas." disse.

