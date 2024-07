Campeão mundial de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button disse que as primeiras oportunidades são valiosas para os jovens pilotos, mas eles correm o risco de suas carreiras serem “arruinadas”.

Embora os mesmos nomes estejam no grid este ano e em 2023, a situação mudará na próxima temporada.

Por outro lado, jovens pilotos estão entrando na F1 e pensa-se que um deles será Andrea Kimi Antonelli. Se levarmos em conta Oliver Bearman, o número de jovens aumentará ainda mais.

Button sabe muito bem o que é ser apresentado à F1 ainda jovem, já que começou na categoria aos 20 anos de idade.

“Lembro-me de Martin Brundle dizendo que eu era muito jovem para a F1, mas de certa forma ele estava certo. Até então eu quase não tinha feito nenhum teste com esse tipo de carro”.

"Quando bati nos treinos em Melbourne, tudo o que ouvi foi 'Veja, nós avisamos'. Mas eu estava em sexto na corrida antes do motor explodir, então poderia ter ganho pontos lá."

Button apoia totalmente essas oportunidades a jovens pilotos, mas acha que é necessário orientá-los no caminho certo.

"Não acho que comecei minha primeira corrida muito cedo porque acho que é preciso aproveitar todas as oportunidades que tiver."

“Isso é especialmente verdadeiro para quem tem 17, 18 ou 19 anos. Você nunca pode dizer ‘não’ a essas coisas”

“Mas as equipes precisam realmente começar a pensar sobre o que estão fazendo com as carreiras dos jovens talentos nesta idade, dando-lhes uma chance. Se esses pilotos brilharem de repente, não há nada de errado, mas há uma chance de que xeles possam arruinar suas carreiras inteiras porque de toda a pressão que é colocada sobre seus ombros neste esporte."

“Os pilotos e as equipes precisam equilibrar isso. Eles precisam ter muito cuidado com isso”.

Papo com BUTTON | Jenson recorda TÍTULO da F1 no Brasil e ÚLTIMA VITÓRIA em SP: "Sorriso no rosto"

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!