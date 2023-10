Apesar do caos em Losail no último fim de semana, o GP do Catar de Fórmula 1 também foi marcado por um pódio histórico para a McLaren, logo 'atrás' do vitorioso Max Verstappen, holandês tricampeão com a Red Bull. Isso porque o novato australiano Oscar Piastri e o britânico Lando Norris respectivamente completaram as três primeiras posições e deram ao time de Woking seu 500º (na verdade, 501º) top 3 na história da categoria máxima do automobilismo.

Para celebrar o feito, a equipe inglesa compartilhou uma arte comemorativa nas redes sociais, com a inclusão de vários pilotos que conquistaram um top 3 com a escuderia da Inglaterra. Entretanto, a McLaren 'omitiu' do pôster o sétimo competidor com mais pódios pelo time britânico.

Trata-se, inclusive, de um campeão mundial, embora não pela equipe: o inglês Jenson Button, vencedor da temporada 2009 da elite global do esporte a motor pela Brawn GP. De todo modo, apesar de não ter sido campeão pela McLaren, o britânico conquistou 26 pódios pela escuderia.

Button, então, 'provocou' o time nas redes. "Se não fosse pelos 26 pódios que já tive, esse número teria ficado em 475, pessoal!", brincou o piloto inglês, que se aposentou da F1 pela própria McLaren, com a qual disputou GPs entre 2010 e 2017.

Logo na sequência, o próprio Button 'distensionou' o clima, parabenizando a McLaren pelos pódios conquistados ao longo da história do esquadrão na elite global do esporte a motor: "Muito bem, pessoal"!

