Piloto mexicano da Red Bull, Sergio Pérez voltou a ter uma corrida difícil no último domingo, quando terminou só em 10º no GP do Catar de Fórmula 1. Já seu companheiro Max Verstappen, da Holanda, venceu de novo e sai de Losail consagrado tricampeão mundial consecutivamente.

No caso de Pérez, o resultado ruim ficou muito marcado pela dificuldade de 'Checo' de respeitar os limites de pista no Catar, o que gerou uma série de punições ao competidor latino-americano da F1.

Inclusive, o mexicano foi demovido de nono para 10º após a bandeirada, justamente por mais uma extrapolação dos infames 'track limits'. De todo modo, antes mesmo da penalidade derradeira a ele, o comentarista da Band Max Wilson já havia falado sobre a possível saída de Pérez da 'RBR'.

E o próprio Checo admitiu que está 'devendo', prometendo uma conversa com toda a equipe e um 'intensivão' antes dos próximos GPs, que incluem o do México -- a prova do circuito Hermanos Rodríguez é em 29 de outubro, após o GP dos Estados Unidos, em Austin, no domingo anterior.

O fato é que a situação do piloto é complicada, com muitos defendendo a demissão de Pérez já para 2024, ou seja, antes da expiração do contrato de Pérez com a Red Bull, com a qual Sergio tem vínculo até o final de 2025. Wilson inclusive falou sobre uma possível cláusula de rescisão...

O que se sabe sobre isso?

Antes mesmo do GP do Japão, no qual Pérez foi memoravelmente mal, o Telegraaf reportou que existem, sim, algumas cláusulas no contrato do mexicano com o time taurino, mas publicamente a equipe de energéticos nega que haja algum dispositivo para rescisão relacionado a desempenho.

Entretanto, conforme pondera a publicação, os times costumam 'esconder o jogo' em relação às cláusulas. De qualquer forma, o jornal diz que, no caso de Checo, há dispositivos para redução dos vencimentos do piloto, tanto no salário como em bônus, se ele ficar 125 pontos atrás de Max.

A referência de comparação, claro, é ao fim do campeonato. O periódico, porém, pondera que a permanência de Pérez na Red Bull para 2024 não está ameaçada. Mas, ainda que dê apoio publicamente a Sergio, o chefe da escuderia, Christian Horner, já condicionou o 'fico' do piloto no próximo ano à 'conquista' do vice-campeonato em 2023. E, pós-Catar, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, se aproximou de Checo na tabela, como mostra o Motorsport.com.

A 'condição' colocada por Horner também é destacada no Crash, que salientou ainda o interesse da Red Bull pelo britânico Lando Norris, da McLaren. O site também pondera que Verstappen sozinho tem mais pontos que a Mercedes, vice-líder de construtores, o que 'depõe contra' Pérez.

O veículo jornalístico da Inglaterra, especializado na cobertura da categoria máxima do automobilismo, também alerta para a possibilidade de demissão de Sergio durante a temporada 2024: ou seja, mesmo que ele consiga se manter após 2023, a Red Bull pode optar por promover o australiano Daniel Ricciardo da AlphaTauri caso Checo siga em má fase no início do próximo campeonato. Decisões difíceis para a principal equipe na elite global do esporte a motor...

PÓDIO: Max 1º, Piastri 2º, Lando 3º, Mercedes BATEM! Christian Fittipaldi/Rico Penteado debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #250 – Andretti é aprovada pela FIA para F1. E agora? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!