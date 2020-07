Alex Albon passou a maior parte do GP da Áustria de Fórmula 1 em terceiro, atrás das Mercedes mas, com a loucura do Safety Car, se viu em condições de lutar até pela vitória no final, com um jogo de pneus macios novos. Mas seu sonho de conquistar o primeiro pódio foi interrompido, e novamente devido a um toque com Lewis Hamilton.

A Mercedes optou por manter Bottas e Hamilton na pista com seus pneus duros, que já tinham 25 voltas naquele momento. Em uma das relargadas, Albon estava mais rápido que Hamilton e tentou passar por fora na curva 4, passando a impressão de estar na frente.

Mas um contato entre o pneu dianteiro esquerdo de Hamilton e o traseiro direito de Albon mandou o piloto da Red Bull pra fora da pista, encerrando sua corrida. O piloto da Mercedes recebeu uma punição de cinco segundos, caindo pra quarto na classificação final.

Esse é o segundo incidente entre Albon e Hamilton em três corridas, após o toque no GP do Brasil

"Vou tomar cuidado com o que digo", disse Albon após a corrida. "Eu senti que podíamos vencer. Claro que a Mercedes tinha o melhor ritmo, mas os caras fizeram um ótimo trabalho de estratégia".

"Quando eu parei, não sabia onde estávamos na pista ou o que acontecia. Assim que eu entendi, a situação parecia boa para nós".

"Eu sabia que eles estavam com pneus duros e nas primeiras voltas eu pretendia fazer as ultrapassagens. Eu estava confiante e o carro parecia bom no final".

Albon disse que, enquanto o toque de Hamilton no Brasil foi mais um incidente de corrida, nesse caso é mais claro a sua culpa na história.

"Eu senti mais essa. Não diria que dói mais, mas eu senti que no Brasil foi um negócio mais meio a meio. Essa eu senti que havia feito a ultrapassagem e já estava focando em Bottas. O contato foi tardio.

"Acho que há sempre um risco ao ultrapassar por fora, mas eu dei o máximo de espaço possível. Eu estava no limite e sabia que, desde que eu desse espaço, a decisão de bater ou não ficaria com ele".

Perguntado se ele falaria com Hamilton, Albon respondeu: "Vou respirar um pouco antes disso".

Hamilton, que largou em quinto após a punição tardia, disse que esse não foi um bom final de semana, e comentou o caso com Albon.

"A punição [do sábado] me encorajou a ir e fazer o meu melhor. Eu senti que fiz e tinha um bom ritmo para alcançar Valtteri. A situação com Alex foi muito infeliz. Não acredito que entramos nessa de novo, mas senti que foi um incidente de corrida. Mas, de qualquer jeito, aceito a punição e vou seguir em frente".

