Alex Albon segue pressionado com relação ao seu futuro na Red Bull. E segundo o chefe da equipe na Fórmula 1, Christian Horner, o tailandês tem apenas duas opções pela frente: conquistar a vaga para 2021 ou "passar um ano no banco".

O comentário de Horner ainda deixa claro que não há chances de Albon ser rebaixado à AlphaTauri no próximo ano, algo que já aconteceu com Daniil Kvyat e Pierre Gasly. O francês já está confirmado na equipe italiana para 2021, enquanto o anúncio de Yuki Tsunoda deve acontecer em breve.

Albon ainda enfrenta competição de Sergio Pérez pela vaga na Red Bull, com Horner confirmando anteriormente que a decisão será tomada apenas depois do GP de Abu Dhabi.

"Não acredito que ele seja parte dos planos de Franz [Tost] no próximo ano. Então, basicamente as opções dele são uma vaga na Red Bull ou um ano no banco. E o foco para nós é dar a ele a oportunidade de provar seu valor".

"Ele tem duas provas pela frente e fez um bom trabalho na última, indo ao pódio pela segunda vez. Ele fez um bom TL1, começando bem o fim de semana e tem mais dois finais de semana para provar que é o cara certo para correr ao lado de Max em 2021".

"E vamos dar a ele todo o apoio possível para garantir esse objetivo".

Questionado sobre a perspectiva de Albon ser ficado de lado, Horner disse: "Não é algo que estamos contemplando no momento. Quando o ano acabar vamos avaliar as opções. Ele tem um contrato de longo prazo, assim como todos os pilotos da Red Bull".

"Então, nosso foco é a vaga e dar a ele a oportunidade de provar seu progresso, seguir com o momento iniciado com o pódio na semana passada".

Albon ainda não superou Verstappen em treinos classificatórios desde que chegou à Red Bull em 2019, mas Horner destacou que não é fácil bater de frente com o holandês.

"É preciso olhar a evolução de Max nos últimos anos. Se você olhar para a média [de diferença na classificação], a de Alex é mais próxima que a de Pierre. E tivemos problemas no carro que tornaram a vida complicada para ele, e trabalhamos para resolver isso. Então estamos confiantes que a situação irá melhorar".

"Mas não é fácil correr ao lado de Max, provavelmente o piloto em melhor forma na F1 atualmente. Seria difícil para qualquer piloto bater de frente com Max".

