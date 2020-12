George Russell revelou os esforços logísticos que a Mercedes fez antes de sua estreia na Fórmula 1 com a equipe, que incluiu preparar e transportar seu traje de corrida em vários países.

A mudança de curto prazo do britânico para o time campeão, onde é piloto júnior desde o início de 2017, só foi confirmada na manhã de quarta-feira - um dia após Lewis Hamilton ter anunciado que seu teste era positivo para Covid-19.

Mas, falando na conferência de imprensa pré-evento para o GP de Sakhir ao lado de seu novo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, Russell explicou que o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, o alertou de que uma possível transferência temporária era uma possibilidade às "2h da manhã de terça-feira".

Russell então explicou como a Mercedes agiu rapidamente para completar os vários desafios logísticos de sua estreia na corrida, quando questionado sobre o que ser escolhido como substituto de Hamilton significava para suas futuras chances de carreira na equipe.

Ele disse: "Significa muito para mim que a Mercedes me deu esta oportunidade porque não foi fácil para eles - foi um grande esforço [que] foi feito para fazer este negócio acontecer. E eu realmente aprecio o que eles fizeram”.

"Logisticamente, pintar capacetes ao longo de 24 horas, macacões feitos, trazidos da Itália [onde os trajes de corrida da Mercedes F1 são feitos pela Puma], para o Reino Unido, para o Bahrein - há tantas coisas que tiveram que acontecer no decorrer de um período tão curto de tempo”.

"Saber que eles estavam dispostos a fazer isso significa muito para mim e acho que tenho que retribuir isso com meu melhor desempenho e meus melhores esforços, independentemente da posição que isso possa significar”.

Russell também disse que não estava entrando na corrida de Sakhir com nenhuma expectativa adicional, apesar de pilotar por uma equipe que venceu 13 das 15 corridas até agora em 2020, depois de sair da Williams.

"Do meu lado, acho que não há pressão", explicou. "Estou sendo jogado na última oportunidade, não piloto o simulador deles há dois anos - meu assento tem três anos”.

"Tenho tantas informações para aprender. E, como eu disse, enfrentar o Valtteri não será fácil. Então, acho que estou em uma boa posição. Não estou colocando nenhuma pressão adicional sobre mim .Eu vou sair por aí, vou aproveitar”.

“E não houve alvos, nenhuma expectativa esperada de mim por Toto, pela Mercedes. Porque você não pode julgar alguém depois de uma corrida, eu acho”.

Mesmo assim, Russell teve o melhor início de final de semana possível, terminando na ponta no primeiro treino livre para o GP de Sakhir.

