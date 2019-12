Pierre Gasly foi substituído por Alex Albon na Red Bull nas férias do verão europeu da Fórmula 1, e entre os GPs da Bélgica e de Abu Dhabi, o tailandês teve um desempenho superior ao do francês na equipe, enquanto Gasly foi melhor do que Albon na Toro Rosso. Mas afinal, qual deles foi melhor ao longo de 2019? É o que tentamos responder nessa análise especial.

Gasly fez uma bela temporada na Toro Rosso em 2018 e, com a ida de Daniel Ricciardo para a Renault, o francês foi promovido para a equipe mãe do grupo sem que houvessem questionamentos sobre sua qualidade. Já Albon, foi terceiro no campeonato de F2 do ano passado e chegou a assinar com a Nissan para a Fórmula E, mas a troca de Ricciardo mudou o cenário e ele assinou com a Toro Rosso.

O início do campeonato

A pré-temporada em Barcelona começou e terminou mal para Pierre Gasly. Ele bateu no dia de sua estreia, depois teve dois bons dias, chegando a terminar em segundo uma das sessões e registrando o melhor tempo da Red Bull, com pneus macios, mas encerrou os testes com um forte acidente na Espanha. Enquanto Albon conseguiu se manter longe de acidentes e andou sempre à frente ou no mesmo ritmo de Daniil Kvyat na Toro Rosso.

Nas primeiras 12 etapas, Gasly perdeu de 11x1 nos classificatórios para o companheiro. Nas corridas, Max Verstappen fez o mesmo placar, somando 181 pontos, com direito a duas vitórias, uma pole, e mais três pódios, contra 63 do francês, o que significa que Gasly contribuiu com apenas 26% dos pontos conquistados pela Red Bull nas 12 primeiras voltas.

Albon por outro lado, fez 6x6 em classificações. O desempenho em corridas é um ponto controverso. O tailandês melhor do que Kvyat no desempenho geral, mas com o pódio na corrida maluca da Alemanha, o russo terminou com 27 pontos, 11 a mais que o companheiro. Não fosse essa prova, a diferença entre eles seria menor, já que Albon chegou cinco vezes à frente de Kvyat.

Relembre os resultados de Gasly e Albon antes da troca:

Troca e crescimento

Albon de casa nova e Gasly na casa velha conseguiram 'desencantar'. O tailandês, fazendo corridas consistentes e se beneficiando de uma série de punições e problemas no carro de Verstappen, conseguiu terminar o ano perdendo de 5x4 em corridas, apesar de perder por 8x1 em classificações para o novo companheiro. Na pontuação, Verstappen venceu a disputa com o tailandês por 97x76, ou seja, Albon fez 44% dos pontos da Red Bull no período.

De volta à Toro Rosso, Gasly venceu Kvyat por 5x4 em corridas, somando 32 pontos, contra 10 do russo. Mesmo sem os 18 pontos pelo segundo lugar na corrida das reviravoltas no Brasil, Gasly ainda acabaria melhor que o russo depois de 9 provas. Em classificações, o francês deu outra surra no companheiro, foram 7 vezes largando melhor que Kvyat.

Veja o desempenho dos dois depois da troca:

Conclusão

O ano começou mal e terminou bem para os dois pilotos. Albon foi mais constante do que Gasly ao longo da temporada. Ele errou menos e mesmo quando ficou atrás dos companheiros, conseguiu ao menos fazer o básico. Quando recebeu a oportunidade de guiar um carro de ponta, levou para a Red Bull a mesma constância e capacidade de não errar, garantindo que, mesmo sem nenhuma atuação brilhante, conseguisse somar pontos importantes para a equipe.

Enquanto isso, Gasly que começou o ano errando e sendo esmagado por Verstappen, tem o mérito de não ter se deixado abater quando foi 'rebaixado' para a Toro Rosso. Ao invés de esmorecer, o francês reencontrou a boa forma que lhe rendeu elogios em 2018. Além disso, no GP do Brasil, Gasly soube se aproveitar dos abandonos e teve seus 20 segundos de maior brilhantismo na carreira, ao segurar Lewis Hamilton na reta de chegada para terminar no pódio.

É difícil dizer, neste momento, se Gasly terá nova oportunidade em um time grande no futuro e se Albon um dia será capaz de rivalizar com Verstappen e outros 'grandes'. Mas a impressão que os dois pilotos deixaram em 2019 foi de crescimento e aprendizado. A imagem arranhada de Gasly tende a se recuperar se ele mantiver a forma em 2020, ao passo que se Albon melhorar em classificações, pode conquistar alguns pódios e eventualmente brigar por vitórias.

