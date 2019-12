Charles Leclerc disse que seu primeiro ano como piloto da Ferrari na Fórmula 1 foi melhor do que ele esperava e que não acreditava que alcançaria resultados tão bons em 2019.

O monegasco assumiu a vaga de Kimi Raikkonen na Ferrari apenas um anos após sua estreia na F1 com a Sauber e quase venceu sua segunda corrida com a equipe de Maranello após conquistar a pole no GP de Abu Dhabi, mas seu motor falhou nas voltas finais e o sonho foi adiado.

No entanto, ele venceu os GPs da Bélgica e da Itália, conquistou sete poles, mais do que qualquer outro piloto na temporada, e terminou o ano à frente do companheiro, o tetracampeão Sebastian Vettel.

"Estou feliz, se você me dissesse no início da temporada que eu terminaria com sete poles e 10 pódios, eu não acreditaria", disse Leclerc quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua performance em 2019. “Então, é definitivamente melhor do que eu esperava.

“Olhando para trás, apesar de existirem muitos erros, o objetivo agora é entendê-los e não cometê-los novamente. Mas estou satisfeito com esta primeira temporada. ”

"Não foi um ano fácil", admitiu Leclerc. “Na primeira parte, estávamos com dificuldades, mas acho que trabalhamos bem e acho que o trabalho duro valeu a pena na segunda parte da temporada, com duas vitórias incríveis".

“Obviamente, Monza é algo que estava além de todos os meus sonhos. Estar no alto do pódio com milhares de fãs da Ferrari foi absolutamente louco. Essas experiências neste primeiro ano, nunca vou esquecer. Mas ainda tenho muito trabalho a fazer para melhorar. Mas vou abaixar a cabeça e trabalhar.

Leclerc disse que aprendeu "uma quantidade enorme [de informações]" em seu primeiro ano na Ferrari e que sua prioridade é garantir que os erros cometidos em 2019 não se repitam.

"Tenho certeza de que só vai melhorar a partir desta temporada", concluiu.

Leclerc tem carreira meteórica

O monegasco, assim como a esmagadora maioria dos pilotos, começou a carreira pilotando no kart. Depois de deixar a categoria, o jovem passou por Fórmula Renault, F3, GP3 e F2, sempre terminando as temporadas entre os quatro melhores. Veja imagens da carreira do prodígio da Ferrari:

