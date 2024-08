O diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, diz que a organização da equipe de Fórmula 1 não mudou após a retirada de Adrian Newey de todas as questões técnicas.

Newey ainda é visto nos boxes da equipe como estrategista e tem se concentrado em seu projeto de hipercarro RB17 nos últimos meses, mas seus dias de consultoria à equipe de Milton Keynes sobre os projetos de seus carros acabaram há vários meses.

A notícia de que o designer decidiu deixar a equipe foi vista como um golpe forte, e também como um grande golpe para qualquer equipe que o contratasse em seguida, pois acredita-se que a Aston Martin esteja na pole position para abocanhá-lo em 2025.

Em entrevista ao site Motorsport.com, o diretor técnico da equipe, Waché, descreveu o que mudou na Red Bull e como a equipe já havia se preparado para a vida depois de Newey.

"Claramente, o feedback e os conselhos de Adrian foram muito benéficos para nós", disse Waché. "Não quero menosprezar o que ele fez pela equipe e o que fez por mim pessoalmente. Ele é uma pessoa extremamente experiente, muito inteligente e muito bem-sucedida".

"No entanto, agora estamos onde estamos. Nosso trabalho diário não mudou fundamentalmente, além do fato de que não temos mais ninguém olhando por cima do nosso ombro e dizendo: 'Ei, pessoal, vocês pensaram sobre isso ou aquilo? Mas, fundamentalmente, isso não muda o que estamos fazendo".

Pierre Wache, engenheiro-chefe de engenharia de desempenho da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Quando perguntado sobre a importância da contribuição de Newey no RB20 deste ano, Waché disse: "Acho que foi menos do que antes, mas ele ainda estava envolvido e fazia parte da equipe em sua posição para o RB20".

"Mas como somos uma equipe, não contamos quem está fazendo o quê exatamente. Você se move como um grupo em direção a algo, em direção a um objetivo comum".

O francês explicou que a Red Bull já estava se preparando para a vida sem o designer e piloto de 65 anos, montando uma equipe com fortes líderes técnicos, como o chefe de aerodinâmica Enrico Balbo e o chefe de engenharia de desempenho Ben Waterhouse, que assinaram novos contratos no início deste ano.

"A organização não mudou porque já estávamos organizados para poder lidar com a situação sem a sua participação, porque no passado ele esteve um pouco menos presente em alguns momentos do que em outros", destacou Waché.

"O principal aspecto é que ele não está mais presente, mas a organização não mudou e é preciso lidar com a ausência dele. Nós nos organizamos com uma equipe técnica completa para lidar com isso e olhar para frente, não para trás".

"Falo por mim mesmo agora. O principal é que você nunca deve pensar que é perfeito. Você tenta contratar pessoas ao seu redor para compensar suas fraquezas, e é assim que deve ser".

"Espero, e é o que vejo, que todas as pessoas abaixo de mim sejam melhores do que eu em alguns aspectos, para compensar o que eu mesmo não sou capaz de fazer".

"Somos um grupo e um vínculo, todos têm seus pontos fortes e a capacidade de trabalhar juntos é o aspecto mais importante. Um grupo com um indivíduo fazendo tudo não existe, trata-se de todos os indivíduos que trabalham juntos".

