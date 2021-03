Fernando Alonso está "totalmente apto" e estará pronto para correr nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 na próxima semana, após se recuperar de um acidente de bicicleta, de acordo com o CEO da Alpine, Laurent Rossi.

O bicampeão mundial deve fazer seu retorno à F1 este ano com a Alpine, não tendo feito um GP sequer desde sua última aparição pela McLaren no final de 2018.

Os preparativos da pré-temporada de Alonso foram complicados depois que ele se envolveu em um acidente de bicicleta enquanto estava nas estradas da Suíça no mês passado.

O espanhol precisou de uma cirurgia corretiva para uma fratura no maxilar superior, mas voltou a treinar e deixou a Alpine confiante de que seria capaz de participar dos testes de pré-temporada.

Apesar de estar ausente do lançamento do carro de F1 da Alpine nesta terça-feira (02) para se concentrar em seus preparativos e recuperação, o CEO Laurent Rossi enfatizou que Alonso está apto para a nova temporada.

"Fernando está muito bem", disse Rossi. “Ele teve um acidente grave. Um acidente de bicicleta raramente é algo fácil, mas ele teve sorte e acabou sofrendo apenas com a mandíbula.”

“Então, além da cirurgia necessária e dos cuidados com a mandíbula, o resto está totalmente bem. O Fernando está em plena forma. Ele está totalmente apto.”

“Estamos até surpresos que ele tenha se recuperado tão rapidamente. Ele nos confirmou quase imediatamente após o incidente que estará aqui no Bahrein, o que foi confirmado com seus médicos.’

"Parece que ele estava certo porque está absolutamente em forma e estamos ansiosos para vê-lo na próxima semana no carro."

A Alpine dará ao seu recém-lançado A521 uma experiência inicial em Silverstone na quarta-feira, usando um de seus dias de filmagem para a nova temporada.

Com Alonso incapaz de entrar facilmente no Reino Unido devido às restrições da Covid-19, a sessão será realizada exclusivamente por seu companheiro de equipe, Esteban Ocon.

Mas o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, disse que atividades como o lançamento da equipe e o dia das filmagens não são tão importantes quanto garantir que Alonso esteja totalmente apto para a nova temporada.

Alonso não pôde participar do lançamento nem remotamente, quão perturbadora tem sido a situação em termos de preparação da equipe para ele nesta temporada?

"Trata-se realmente de dar a ele a melhor chance de se recuperar totalmente para o início da temporada", disse Budkowski.

"É mais importante tê-lo completamente em forma a tempo para o teste no Bahrein do que tê-lo aqui para o lançamento, ou tê-lo guiando o carro amanhã para o shakedown.”

"Além disso, quando você tem alguém que está se recuperando de um acidente e você tem restrições de viagem e quarentena, não é a melhor situação.”

"Portanto, vamos manter Fernando 100%, dar-lhe tempo para recuperação e prepará-lo para os testes do Bahrein."

