A Alpine, que fez o lançamento na terça-feira (2) do seu novo carro para 2021, faz sua estreia na Fórmula 1 nesta temporada, substituindo a equipe Renault.

A escuderia francesa completará um de seus grandes marcos... 66 anos após seu início. A marca estreia na categoria máxima do automobilismo com Fernando Alonso e Esteban Ocon como pilotos, após substituir a Renault na sede de Enstone, a mesma com que o espanhol conquistou os seus dois títulos mundiais.

Mas qual é a história da Alpine e por que ela está fazendo sua estreia na F1 agora?

Jean Rédélé (Dieppe, 1922-Paris, 2007) teve a difícil tarefa de administrar o negócio de venda de carros de seu pai, Emile - que havia trabalhado como mecânico para o piloto da Renault Ferenc Szisz (vencedor do GP La Sarthe em 1906) -, após a Segunda Guerra Mundial.

Seus primeiros passos no mundo das vendas de automóveis foram converter o GMC e outros Dodge que os americanos deixaram na França após intervir no conflito europeu. Mas o carro que marcou destino foi o Renault 4CV.

Aos 24 anos, ele se tornou o mais jovem vendedor de carros na França e deixou claro seus princípios: "A competição é a melhor maneira de testar carros de produção. A vitória é a melhor ferramenta de vendas."

Assim, quatro anos depois, começou a conciliar com a concorrência a sua atividade profissional de vendedor Renault na Normandia. Em 1950, ele venceu o Dieppe Rally aos comandos de um Renault 4CV. A empresa francesa lhe deu o carro após a vitória e o jovem francês decidiu fazer algumas melhorias no modelo. Para isso contou com a ajuda do designer italiano Giovanni Michelotti, que desenhou uma carroceria de alumínio mais leve e aerodinâmica que a original.

Por que é chamado de Alpine?

Em 1953, Rédélé finalmente estreou seu Renault 4CV Speciale Sport e em sua primeira participação conseguiu vencer o Dieppe Rally novamente. Além disso, ele conquistou sua terceira vitória na categoria com Louis Pons na lendária Mille Miglia e triunfou no Critérium des Alpes.

“Gostei muito de cruzar os Alpes com meu Renault 4CV e isso me deu a ideia de chamar meus futuros carros de 'Alpines'. Era importante para mim que meus clientes experimentassem o mesmo prazer ao volante do carro que eu queria construir", explicou Rédélé sobre sua decisão de criar em junho de 1955 a Societe des Automobiles Alpine.

Um mês depois, o francês apresentou três A106 com base em 4CV na sede da Renault com as cores da bandeira francesa (um azul, um branco e o terceiro vermelho).

Como bom empresário, Rédélé sabia que para vender o seu produto teria que divulgá-lo. Não valia a pena mostrar seus modelos mais leves e potentes no Salão do Automóvel de Paris, mas sim com a plataforma e peças de um grande fabricante como a Renault.

O francês voltou a ganhar a Mille Miglia e o Critérium des Alpes, desta vez a bordo de do carro próprio. Em 1960, a Alpine apresentou a versão sedã A108, um estilo que marcará a marca para sempre, depois que seu lendário A110, baseado no Renault 8, chegou ao mercado dois anos depois e entrou no imaginário coletivo dos fãs de automóveis.

A equipe conquistou o título do Rali de Monte Carlo, a vitória do então Campeonato Internacional de Marcas em 1971 e levou o primeiro campeonato mundial de construtores de rali em 1973.

A tentativa fracassada da Alpine de estrear na F1 na década de 1960

O primeiro flerte da Alpine com a F1 veio em 1968. Com o apoio da Elf e do governo francês, a empresa de Dieppe começou a construir o chamado A350 com os engenheiros Richard Bouleau e André Cortanze.

Apesar de criar um conceito revolucionário de suspensão plana para a época e das boas impressões de Mauro Bianchi, piloto de testes (e avô de Jules), a Renault acreditava que o motor Gordini V8 seria incapaz de bater o dominante Cosworth. O projeto foi abandonado e o protótipo foi destruído.

Alpine A500, a base para a estreia da Renault na F1

Os sucessos esportivos continuaram a caracterizar a Alpine (principalmente no rali e endurance). Mas a crise do petróleo de 1973 foi um forte golpe para a empresa, que a Renault teve de salvar comprando 70% das ações.

Isso também significava que a empresa francesa assumia o departamento de corridas da Alpine sob o nome de Renault Sport, liderado por Gérard Larrousse.

Em 1972, sob a direção de François Guiter (Elf Racing Manager), a Renault projetou um motor V6 turbo de dois litros para o Alpine A440 que competiria em Le Mans. Três anos depois, Guiter encomendou uma versão de 1,5 litro.

A ideia de dar o salto para a F1 começou a tomar forma. Tanto que Jean- Pierre Jabouille (piloto de enduro e F2 da marca) fez um teste secreto em Paul Ricard em março de 1976 com o referido motor instalado em um protótipo chamado Alpine A500 (na época, a Renault só pensava em Le Mans).

Este protótipo de F1, inicialmente na cor preta, desenhado por André Cortanze, não era muito elegante, mas cumpriu sua missão e foi pra pista novamente no circuito de Jarama em Madrid na segunda-feira após o GP da Espanha de 1976. O tempo de resposta do turbo ainda era muito longo: podia demorar até quatro segundos para receber potência e chegou à primeira parada da pista espanhola com muita força.

Jabouille sugeriu colocar o motor usado na resistência no protótipo. Uma solução correta.

A Renault começou a saudar a ideia e, após um intenso programa de testes, estreou o protótipo, já nas cores amarelas, o losango e o nome RS01, no GP da França de 1977.

O que aconteceu com a Alpine depois do A500?

A década de 1980 começou a anunciar o início do fim da Alpine, pois a Renault a retirou de quase todas as competições e só em 1985 lançou um novo modelo, o GTA, que também não teve grande aceitação. Em 1990, a Renault apagou seu nome na carroceria Alpine tentando reforçar a identidade própria da marca, mas sem sucesso.

Logo, eles apresentaram o A610 no Salão Automóvel de Genebra de 1991, mas depois de produzir 762 unidades, o adeus era definitivo.

Até 2012, quando no 50º aniversário do Alpine A110, a Renault apresentou o conceito A110-50, construído com base no Troféu Megane. E a marca apresentou antes do Salão do Automóvel de Genebra 2017 o renovado A110, com motor 1.8 de quatro cilindros e 252 cv.

Agora, depois de o anunciar em 2020, a Alpine fará finalmente a sua estreia na F1... 45 anos após a sua última tentativa e com um carro que homenageia o seu antecessor com o nome A521.

Veja todos os Renault que competiram na F1

1977: Renault RS01 1 / 27 Foto de: Renault Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 27 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 27 Foto de: Renault Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE20B 5 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1981: Renault RE30 6 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30B 7 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE30C 8 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1983: Renault RE40 9 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 10 / 27 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick Patrick Tambay, Renault RE60 11 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60B 12 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 13 / 27 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 14 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23B 15 / 27 Foto de: Brousseau Photo Pilotos: Jarno Trulli, Fernando Alonso 2004: Renault R24 16 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 17 / 27 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 18 / 27 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 19 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 20 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr. 2009: Renault R29 21 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr. 2010: Renault R30 22 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos: Vitaly Petrov, Robert Kubica 2016: Renault RS16 23 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault RS17 24 / 27 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault RS18 25 / 27 Foto de: Jean Petin / Motorsport Images Pilotos: Carlos Sainz, Nico Hulkenberg 2019: Renault RS19 26 / 27 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pilotos: Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 27 / 27 Foto de: Renault Pilotos: Daniel Ricciardo y Esteban Ocon

