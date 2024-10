Fernando Alonso tem mais de 20 anos de carreira só na Fórmula 1, dois títulos mundiais, 32 vitórias e mais de 100 pódios. Desta maneira, sem dúvidas, o espanhol é um dos mais experientes na categoria de automobilismo.

Ao longo de seus anos na categoria, o piloto passou por cinco equipes diferentes (seis, se contarmos a Alpine e Renault como duas estruturas diferentes). Agora, o espanhol falou sobre a maneira como o trabalho em cada time pode ser diferente.

"Acho que elas são muito semelhantes. Acho que as equipes de F1 trabalham de uma forma em que sempre buscam a perfeição. Nunca há um dia em que estejam felizes", disparou Alonso.

"Mesmo na equipe que está ganhando, eles estão sempre tentando encontrar mais desempenho para a próxima corrida. Isso é muito inspirador, de certa forma, por causa do nível de competitividade e do nível que as equipes de F1 podem alcançar".

Para o piloto, a única coisa que muda no momento de experiência, é como o próprio competidor encara os diferentes estágios da competição.

"Todas elas [as equipes] trabalham assim e isso não muda muito, pelo menos na minha opinião, com base em todas as equipes em que estive".

Acho que muda mais a maneira como você está na vida. Eu não era o mesmo quando tinha 20 anos de idade e estava na Renault. Eu não via as coisas da mesma forma quando tinha 30 anos e estava na Ferrari".

"E não vejo as coisas da mesma forma agora, quando tenho 40 anos e estou na Aston Martin. Acho que você está mais maduro, mais consciente das coisas", explicou.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Por outro lado, Alonso vê algo diferente entre a Aston Martin e a Ferrari, a Renault ou a McLaren de sua época. O bicampeão mundial espanhol acredita que a determinação que ele está vendo na equipe baseada em Silverstone é claramente superior a qualquer coisa que ele tenha experimentado até hoje na F1.

"Acho que a Aston Martin é a equipe mais determinada que já vi em minha carreira. O comprometimento dessa equipe, a visão do nosso líder, Lawrence Stroll, é algo que eu nunca vi antes, e provavelmente os resultados que a Aston Martin alcançou em três anos desde que existe também são sem precedentes, com oito pódios no ano passado. E agora a contratação de Adrian Newey também".

"Então, eu diria que todas as equipes são muito semelhantes, mas a Aston Martin é provavelmente, como dissemos antes, a equipe do futuro, porque eles estão fazendo algumas coisas e têm alguns parceiros ao seu redor que eu não vi em nenhuma outra equipe em toda a minha carreira", concluiu.

