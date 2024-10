No último fim de semana, Gina-Maria Schumacher, filha mais velha de Michael Schumacher, se casou em uma festa de luxo em Maiorca, na Espanha, na vila comprada pela família. Segundo informações do jornal BILD, "é muito provável" que a lenda da Fórmula 1 esteve presente na festa.

O jornal alemão ainda acrescentou que sabe que os telefones de todos os convidados foram confiscados, para evitar o vazamento de qualquer foto do espaço íntimo da família. Importante lembrar que o clã Schumacher sofreu ameaças de um grupo de pessoas que teria fotos do piloto de F1 após o acidente.

Apesar das especulações, a informação não deve ser confirmada pela família, uma vez que a esposa de Michael e seus dois filhos, Gina e Mick, raramente se pronunciam sobre o estado de saúde de Michael.

Após o casamento, o ex-empresário de Michael Schumacher, Willi Weber, de 82 anos, lamentou não ser mais próximo da família, já que não entrou em contato com os mesmos logo após o acidente em dezembro de 2013.

"Penso em meus sucessos com Michael - nossos objetivos e nossas vitórias. Lembro-me de Michael como ele era. E provavelmente nunca mais nos veremos", disse ele ao jornal alemão Bild.

"A culpa foi minha por não ter visitado Michael após o acidente e não tê-lo apoiado. Porque achei que o que estava na mídia era exagerado. Achei que seria melhor esperar alguns dias e que tudo ficaria bem".

"Mas já era tarde demais. Durante muito tempo, eu me culpei por não ter reagido imediatamente", explicou o ex-gerente.

Weber também revelou que não foi convidado para o casamento de Gina, mas que não poderia comparecer de qualquer forma devido ao seu estado de saúde:

"Não tenho contato com a família há mais de 10 anos, mal me lembro do que aconteceu. Não fui convidado para o casamento, mas não poderia ter ido de qualquer forma porque minha saúde não está boa no momento. Eu não gostaria de voar para Maiorca."

"Michael era um dos meus melhores amigos. Ele era mais como um filho para mim. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo com ele agora, então não quero comentar mais nada", concluiu Weber.

