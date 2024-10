A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador do automobilismo, incluindo Fórmula 1, perdeu duas de suas principais figuras, com a renúncia do diretor de comunicações Luke Skipper e do secretário geral de mobilidade Jacob Bangsgaard.

Ambos teriam deixado a organização para buscar outros interesses, mas suas saídas ocorrem em um momento em que o estilo de liderança do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, está novamente sob os holofotes.

Ben Sulayem causou polêmica antes do GP de Singapura ao pedir que os pilotos falassem menos palavrões, com uma sanção subsequente aplicada a Max Verstappen por xingamentos em uma coletiva de imprensa, o que provocou protestos do holandês.

Agora, Ben Sulayem também atacou a mídia britânica, depois de sugerir que foi "condenado" por uma cobertura não especificada.

Não houve nenhuma palavra oficial sobre os motivos das saídas de Skipper e Bangsgaard, embora ambos fossem figuras de destaque na FIA.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Skipper ingressou em 2022 como o primeiro diretor de comunicações e assuntos públicos da FIA.

Ele tinha grande experiência no ramo, tendo sido anteriormente diretor de assuntos públicos da empresa de comunicação Weber Shandwick, onde trabalhou com uma série de clientes internacionais. Ele também foi chefe de equipe do Partido Nacional Escocês (SNP) no Parlamento do Reino Unido.

Bangsgaard foi nomeado Secretário Geral para Mobilidade Automobilística e Turismo em 2023, tendo se tornado uma figura influente na mobilidade por ser o fundador e CEO da European Policy Research desde 1997.

Antes de sua função mais recente, ele foi Diretor Geral da Região I da FIA e também trabalhou para a Fundação FIA em Londres como diretor de relações internacionais.

A saída de Skipper e Bangsgaard vem na esteira de uma série de importantes saídas da FIA ao longo dos últimos 12 meses.

No inverno passado, foi anunciado que o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss haviam renunciado aos seus cargos.

Desde então, Nielsen retornou a um cargo na FOM, enquanto Goss deve começar a trabalhar em breve na equipe RB F1 como seu novo diretor técnico.

Suas saídas ocorreram logo após a saída de Deborah Mayer do cargo de chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA.

Em fevereiro deste ano, foi anunciada a saída do diretor de governança e regulamentação, Pierre Ketterer, e do diretor de assuntos jurídicos comerciais Edward Floydd, ambos envolvidos nas negociações do Acordo Concorde em nome da FIA.

Em maio, foi anunciado que a primeira CEO da FIA, Natalie Robyn, também estava deixando o órgão regulador para buscar oportunidades em outro lugar.

Ela havia sido nomeada por Ben Sulayem em novembro de 2022 como parte de um grande esforço para reformar a estrutura de gerenciamento da organização.

Your browser does not support the audio element.

