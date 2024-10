Nas duas últimas etapas da Fórmula 1, a Aston Martin ficou duas vezes entre os dez primeiros graças ao espanhol Fernando Alonso, que levou seu AMR24 aos pontos tanto em Baku quanto em Singapura, duas pistas urbanas onde não apenas certas características do carro, mas também as qualidades do piloto, vieram à tona.

O bicampeão da F1 fez a diferença, especialmente em Marina Bay, enquanto que em Baku, sem dúvida, a decisão de usar uma configuração sem carga ajudou. Por mais que nesses dois últimos GPs a equipe britânica tenha se afirmado como a melhor no meio do pelotão, está claro que os resultados estão longe do esperado, especialmente levando em conta quais são os objetivos.

No ano passado, a equipe de Silverstone experimentou a mudança para a nova fábrica e, durante essas semanas, o trabalho está em andamento para calibrar o novo túnel de vento, uma das joias da coroa do campus construído por Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, para fornecer à equipe instalações de última geração.

Um aspecto que deve ser levado em conta ao analisar o progresso da equipe, mas é claro que isso é suficiente para salvar uma temporada que não foi na direção certa.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Acho que não estamos onde gostaríamos de estar. Nosso objetivo era claramente diminuir a diferença para as quatro primeiras equipes", disse Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin.

"No início da temporada, sabíamos que estávamos em torno do quinto lugar e a meta era diminuir a diferença. E não conseguimos fazer isso. Outros se aproximaram mais do que nós. Essa é a realidade e é algo que temos de entender e lidar".

O problema é que algumas das atualizações introduzidas durante a temporada não funcionaram como esperado, tanto que a Aston Martin, assim como outras equipes, teve que refazer seus passos. Um dos primeiros pacotes que não funcionou foi o de Imola, que criou instabilidade no carro, tanto que ele foi desmontado na Grã-Bretanha com a remoção da parte inferior.

"Nossas atualizações simplesmente não estão à altura e outros estão atualizando ou melhorando seus carros mais do que nós. O mais importante é entender. Mas nós não desistimos. É por isso que acho que faremos mais algumas atualizações para corrigir os problemas que temos agora e, então, a compreensão desses aspectos nos levará até 2025", acrescentou Krack.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O pacote mais recente não teve o desempenho esperado e, no Azerbaijão, Fernando Alonso deu um passo para trás mais uma vez. Um tema também vivenciado por outras equipes, como Ferrari, Red Bull, Mercedes e RB, que deram um passo atrás justamente por causa dos problemas decorrentes das mudanças, que não fizeram o carro funcionar como esperado.

"Isso é algo que se vê em muitas equipes. Acho que muitas equipes estão trazendo atualizações e depois removendo algumas ou todas elas, voltando a um pacote anterior. Portanto, o assunto não é simples. Eu gostaria que nossa posição fosse diferente".

"Mas não somos e talvez outros tenham percebido isso mais rápido do que nós. Temos de ser autocríticos. Os resultados que temos aqui não devem esconder o fato de que não estamos onde gostaríamos de estar".

No momento, o AMR24 carece principalmente de dois elementos: falta de carga absoluta e estabilidade. O interessante é que essa instabilidade já foi vislumbrada no ano passado, quando a Aston tentou adicionar carga pura, o que, no entanto, gerou desequilíbrios em termos do equilíbrio geral do monoposto.

Um aspecto que parece ter se repetido novamente este ano: na verdade, por mais que as equipes estejam sempre tentando melhorar a carga geral do carro, por outro lado, também é importante mencionar como um equilíbrio deve ser buscado entre todos os componentes do carro.

Um exemplo prático disso é a Red Bull, que perdeu as boas características do equilíbrio geral que tinha anteriormente, algo de que os pilotos taurinos se queixam há muito tempo, pois isso não lhes permite dirigir da melhor maneira, tendo que optar por um estilo mais cauteloso para antecipar comportamentos inesperados do carro.

Detalhes técnicos do Aston Martin AMR24 Fotos de: Giorgio Piola

"No início da temporada, estávamos no mesmo nível da Mercedes nas primeiras corridas, mas depois eles conseguiram vencer as corridas. Portanto, é possível fazer um progresso substancial com esses regulamentos se você conseguir tornar o carro estável e se comportar da maneira que os pilotos desejam", acrescentou Krack, ressaltando que não se trata mais de uma 'corrida de 100 metros' para simplesmente adicionar downforce, mas sim de uma espécie de maratona, em que é preciso buscar a estabilidade geral.

"Portanto, não existe mais a corrida de busca de carga pura que existia no passado, mas é mais uma questão de obter a estabilidade, o equilíbrio e, é claro, a carga".

É um desafio que a Aston Martin está tentando enfrentar usando as últimas sessões de testes como um verdadeiro banco de testes: na verdade, Alonso aproveitou as sessões de treinos livres após as férias de agosto para coletar dados, com o objetivo de fornecer à equipe não apenas descobertas úteis para o restante da temporada, mas também, e acima de tudo, pensando em 2025.

