Antonelli e Rossi treinam juntos em pista de kart na Itália

Nesta semana, uma pista de kart na Itália recebeu um grande encontro de gerações do esporte a motor, quando Andrea Kimi Antonelli e Valentino Rossi dividiram uma sessão de treinamento.

O multicampeão de MotoGP, que agora corre no WEC, disfrutou de um dia de treinamento com o jovem piloto da Mercedes na Fórmula 1 na última quarta-feira, 26 de março.

Os dois pilotos chegaram de surpresa ao meio-dia na pista de kart Go em Migliaro, um vilarejo em Fiscaglia, na província de Ferrara, Itália. Lá, Antonelli e Rossi tiveram um ótimo dia, pois deram algumas voltas na pista pela manhã, pararam para almoçar e conversar e concluíram o dia com outras tantas voltas no Kart.

Além de compartilhar o tempo de pista e o tempo pessoal, o jovem de 18 anos pôde aproveitar os conselhos sempre valiosos de seu amigo, que aos 46 anos de idade sabe muito bem o que é preciso para ter sucesso em um ambiente competitivo no mundo do automobilismo.

Para Antonelli, obviamente, depois de sua boa estreia com a Mercedes na Austrália e de seu também bom desempenho na China, foi uma boa oportunidade para descansar antes de sua primeira temporada na F1, com pressão no mais alto nível.

Durante o tempo que passou no kartódromo italiano, que não é estranho aos célebres visitantes, ele notou o espanto e a reserva dos presentes, em parte porque nessas ocasiões essenciais, os proprietários tentam manter o controle, para evitar que um fluxo de pessoas transforme um dia de lazer e diversão em uma situação de aperto para ambos os pilotos.

