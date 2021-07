Alonso não contava que ainda estaria correndo na F1 aos 40

Nesta quinta-feira (29), Fernando Alonso se juntou ao grupo dos pilotos 'quarentões' da Fórmula 1, ao lado de Kimi Raikkonen, com 41 atualmente. E o bicampeão disse que não esperava estar correndo no Mundial quando completasse 40, mas que ainda se sente muito bem.

A Alpine comemorou o aniversário de Alonso com decorações em seu motorhome, enquanto Sebastian Vettel tentou detonar um lança confete na coletiva de imprensa, mas mirou o lado errado, mandando o confete para o chão.

Alonso completa 40 anos na pista onde venceu pela primeira vez na F1 quando ainda tinha 22 anos, em 2003, durante sua primeira passagem pela equipe conhecida atualmente como Alpine, ainda como Renault.

Questionado se ainda se via correndo na F1 aos 40, ele respondeu: "Não, provavelmente não. Você vive apenas no presente, não pensa muito no futuro com essa idade, e você foca apenas no fim de semana de corrida. Você não fica se imaginando muito além de dois ou três anos".

"Mas agora é diferente. Estou mais acostumado ao esporte, à F1 e a toda as coisas únicas daqui. Quando cheguei, era de uma cidade pequena do norte da Espanha, sem experiência, história, nada, e quando você chega nesse mundo, fica chocado por cinco, seis, sete anos, até que você se acostuma a tudo".

"Agora, é um pouco diferente. Você sabe como as coisas são, e curte um pouco mais de si próprio".

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alonso foi campeão com a Renault em 2005 e 2006, e volta ao grid neste ano após sua saída no fim de 2018, em busca de explorar outros interesses no esporte a motor. Neste meio tempo, ele venceu as 24 Horas de Le Mans duas vezes com a Toyota e também competiu no Dakar.

Na coletiva desta quinta, Alonso disse que os 40 estavam "o surpreendendo", já que ele não se sente tão velho assim.

"Me sinto bem, certamente não me sinto 40. É um número que me surpreende quando vejo, quando vejo tudo no motorhome, porque a equipe preparou uma bela decoração no meu quarto e na área de almoço também".

"É um número maior do que eu sinto no momento. Mas sim, é como as coisas são".

Vettel, com 34 atualmente, duvidou que ainda estará correndo quando completar 40 em seis anos, dizendo: "Não, acho que não. Como você ouviu com Fernando, nunca se sabe. Mas, agora, eu diria que não".

