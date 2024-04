Nesta quinta-feira (11), o mundo da Fórmula 1 foi sacudido por uma movimentação das mais importantes do mercado de pilotos para 2025: após muitas especulações envolvendo Mercedes e Red Bull, Fernando Alonso segue com a Aston Martin em um acordo plurianual. E o anúncio do bicampeão foi feito de uma forma que relembrou outro caso clássico do mundo do esporte.

O comunicado divulgado à imprensa continha apenas uma única frase: "I am here to stay", "Estou aqui para ficar" em português. Nas redes sociais, muitos fãs relembraram um caso passado envolvendo a lenda do basquete Michael Jordan.

Fernando Alonso: "I'm here to stay" Foto de: Reprodução

Após conquistar o tricampeonato da NBA com o Chicago Bulls no começo dos anos 1990, Jordan surpreendeu o mundo do esporte ao anunciar a troca do basquete pelo baseball.

Mas, após pouco mais de um ano no baseball, em 18 de março de 1995, Jordan, através de seu advogado e empresário, David B. Falk, disparou um fax à imprensa para anunciar seu retorno ao basquete da forma mais sucinta possível: "I'm back" ("Estou de volta").

Michael Jordan: "I'm back" Foto de: Divulgacao

O comunicado mexeu com o mundo do esporte e, pouco mais de 24 horas após sua divulgação, ele estava de volta às quadras em uma partida do Chicago Bulls contra o Indiana Pacers em Indianápolis, onde fez 19 pontos. A partir da temporada seguinte, Jordan liderou o Bulls a caminho do histórico segundo tricampeonato, retratado na série documental da ESPN "The Last Dance".

Vale lembrar que, atualmente, Jordan possui ligações com o esporte a motor através da NASCAR. O ex-jogador é dono da equipe 23XI Racing junto com o piloto da NASCAR Denny Hamlin.

Já Alonso vive uma situação bastante diferente da de Jordan. Aos 42 anos, haviam muitas especulações sobre o futuro do espanhol, com a aposentadora entre as opções. Com o acordo plurianual, o bicampeão deve integrar o grid no início da próxima era da categoria em 2026, com novas regras de motores e de carros, potencialmente com a adoção da aerodinâmica ativa.

O anúncio de Alonso tira uma peça importante do mercado de pilotos. O espanhol era bastante especulado para a vaga de Lewis Hamilton na Mercedes e, até mesmo, na Red Bull, seja no lugar de Sergio Pérez ou para uma eventual saída de Max Verstappen. A atenção do paddock deve se voltar agora para a Mercedes, que deve ter em Carlos Sainz o novo candidato principal.

