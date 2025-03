Enquanto a Fórmula 1 se prepara para a abertura da temporada, na Austrália, todos os olhos estarão voltados para a Ferrari e sua nova dupla de pilotos. Lewis Hamilton se junta a Charles Leclerc na Scuderia, mas em meio a especulações sobre uma possível rivalidade interna, Leclerc abordou a ideia de que o heptacampeão pode ser priorizado nesta temporada.

A parceria entre Leclerc e Hamilton é uma das mais impressionantes do grid, mas o britânico é quem tem sido o centro das atenções desde sua mudança para a Scuderia. Sua chegada gerou um interesse sem precedentes na Ferrari, com o preço das ações da empresa subindo mais de 10% quando a notícia foi confirmada em 2024.

O ano de 2025 também foi promissor para a equipe, com os testes de pré-temporada aparentemente positivos para ambos os pilotos, que se adaptaram ao novo SF-25.

Falando antes do GP da Austrália para a mídia, incluindo o Motorsport.com, Leclerc abordou diretamente a especulação sobre qualquer hierarquia em potencial dentro da equipe:

"Não há lugar para um piloto em particular na Ferrari. Quero dizer, a Ferrari é maior do que qualquer piloto e acho que esse sempre foi o caso na Ferrari", disse ele.

"É isso que torna a Ferrari tão especial. Há apoio para a equipe e não para um piloto específico. Portanto, não acho que seja esse o caso. Obviamente, Lewis está entrando na equipe como uma lenda do esporte. Portanto, há muito mais atenção sobre ele do que sobre mim no momento. Mas isso é... Estou completamente bem com isso".

Ele continuou: "Eu entendo completamente isso e é normal que seja assim, então está tudo bem para mim, mas não acho que exista uma competição sobre quem precisa ser o piloto da Ferrari, e isso nunca vai acontecer".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

Os comentários do monegasco refletem a abordagem do chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, para gerenciar seus pilotos. O francês já descartou preocupações com possíveis atritos entre seus dois pilotos e, em vez disso, vê a dupla como uma oportunidade de competição que só elevará sua equipe.

"Bem, é sempre uma oportunidade e uma das habilidades do piloto é tentar sempre melhorar", disse ele em Fiorano, quando testaram o carro deste ano pela primeira vez. "Uma boa maneira de melhorar também é aproveitar a experiência ou o desempenho do seu companheiro de equipe, porque é o piloto que está mais próximo de você e você pode ter acesso aos dados com os quais pode trabalhar".

"Se você for esperto, pode dar um passo à frente com o potencial do seu companheiro de equipe".

"Tenho certeza absoluta [disso], porque já fizemos dois TPCs [Testes de Carros Anteriores] e o shakedown de hoje, de que será esse o caso".

"Honestamente, não estou nem um pouco assustado com isso, porque precisamos ter esse tipo de emulação".

"Falei sobre isso no ano passado entre Charles e Carlos. Já era o caso, mas como equipe, se quisermos ter um bom desempenho, precisamos ter dois pilotos atuando".

"Precisamos ter dois pilotos em uma espécie de competição, uma competição positiva e uma emulação positiva. E tenho certeza de que será o caso".

Bortoleto tem um “ALGO A MAIS”. E o ranking da F1 2025? Rico responde

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!