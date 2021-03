A Band garantiu que a Fórmula 1 estará ao vivo na TV aberta em todas as 23 corridas da temporada de 2021, além da promessa de transmissão “até da última gota de champanhe” do pódio, como garantiu o diretor de esportes da emissora Denis Gavazzi, durante o evento de lançamento há duas semanas. Mas, para os fãs da categoria no Brasil que comemoram a volta da cerimônia de premiação, a emissora paulista promete mais e já deu outros motivos de felicidade aos torcedores.

Iniciando oficialmente a cobertura com a pré-temporada no Bahrein, a Band deu mostras de como poderá ser o 2021 com a F1. Os testes que duraram três dias em Sakhir não foram exibidos ao vivo, mas receberam ampla cobertura, incluindo flashes ao vivo durante a programação da Band, BandSports e BandNews TV, em programas voltados exclusivamente ao futebol, como Jogo Aberto, além do Jornal da Band, algo que o fã mais atento não estava acostumado.

O primeiro fim de semana valendo pelo campeonato de 2021 já tem sua programação definida, com os três treinos livres exibidos pelo BandSports. O classificatório será exibido ao mesmo tempo pela Band e também pelo canal de esportes e a corrida na TV aberta, com direito a VT no mesmo dia às 21h. Para o restante da temporada, quali estará disponível apenas na TV por assinatura.

Apesar de estar em todo o território brasileiro, a F1 já sabe que a era Band na cobertura brasileira chegará a menos casas do que na época do Grupo Globo, mas o diretor de direitos de mídia, Ian Holmes vê outras qualidades que satisfazem a cúpula da F1.

“O que é melhor: metade da temporada ao vivo na Globo ou 23 corridas ao vivo na Band? Houve outros fatores, mas sobre à exposição ao público, espero que haja uma queda. Espero que não seja significativa, mas também estou animado com o entusiasmo que está vindo deles em termos de produção.”

”Há o entusiasmo de um novo parceiro, que está preparado para realmente defender os direitos e se comprometer a mostrar muito mais ao vivo.“

Quem curtiu o que viu este fim de semana pode se preparar para mais "coberturas 360 graus", como prometeu Denis Gavazzi.

“Será assim daqui para frente. Teremos os treinos livres e o classificatório sempre no BandSports, com a participação efetiva da Mariana direto dos autódromos, e cobertura jornalística sempre na Band TV e no BandNews TV, às sextas e sábados.“

“Aos domingos, faremos transmissões full time, mostrando tudo do começo ao fim. O BandSports ainda apresentará um VT ao final do dia (às 21h). Vamos distribuir os conteúdos não só da Mariana Becker, como do narrador e dos comentaristas. Contratamos editor e produtor especializados em Fórmula 1 que já estão produzindo conteúdo e colocando no ar em todas as plataformas", concluiu Gavazzi.

Resta saber se com o passar das etapas e os primeiros resultados de audiência se a Band manterá o ímpeto, se acelera ainda mais a cobertura ou se puxa o freio como a emissora rival fez com o passar dos anos.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

CONHEÇA o homem INFLUENTE que esteve por trás da chegada da F1 na BAND

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.