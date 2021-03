Como revelado pelo Motorsport.com na semana passada, a McLaren surgiu na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein com uma solução única para seu difusor, em busca de recuperar parte da performance perdida com as mudanças no regulamento. E a equipe britânica ficou surpresa que nenhuma rival tenha adotado um formato similar ao seu, mas acredita que logo mais surgirão cópias pelo grid.

Enquanto a altura das barras do difusor foi cortada em 50mm neste ano, a McLaren habilmente estendeu a transição do assoalho em uma área central não limitada pelas restrições para permitir que ela funcione nas aletas mais profundas.

O diretor técnico da McLaren, James Key, insistiu que o design não está tentando explorar uma lacuna nas regras e, em vez disso, diz que sua equipe implementou o que ele acredita ser um conceito "direto".

"É uma ideia normal de design e, na verdade, acho que estamos um pouco surpresos que talvez sejamos a única equipe com isso", disse.

"É apenas uma característica de muitas em uma área que mudou neste ano. Você tem uma certa regulamentação de uma superfície contínua nessa área, dentro da posição do vórtice Y250, em cada lado da linha central do carro".

"Aqueles pequenos geradores de vórtice lá embaixo, que você também vê em quase todos os carros agora, essas pequenas peças de alumínio ou fibra de carbono são, de fato, governadas pela mesma regra. Portanto, é algo bastante simples".

"Você precisa de um simulador para vê-lo, porque você está fazendo cortes transversais de uma superfície 3D, então é justo questionar, suponho, quando é difícil dizer sem os dados para provar que está dentro do que deveria fazer e que é uma superfície contínua. Mas é só isso".

Diffuser regulations for 2020 vs 2021

Os rivais da McLaren certamente devem estar avaliando o quanto benefício há ao ser capaz de executar os dois difusores mais longos na região, com Key suspeitando que outros possam seguir o exemplo já no começo da temporada.

"Acho que a primeira parada é o CFD, então acredito que você pode aproveitar facilmente uma ideia que localiza em outra equipe dentro de uma semana. Acho que se houver interesse depois de uma semana, seja o nosso difusor ou a borda do assoalho da Mercedes, seja o que for, é possível executar rapidamente".

"Então é preciso realmente entender como funciona com o seu carro. Essa é a chave. Você pode acabar com uma geometria única porque pode entender o princípio, mas precisa adaptar para que funcione. A situação do difusor, por exemplo, é muito estável neste ambiente".

"Portanto, você provavelmente faria um teste no túnel de vento, o que pode acontecer uma ou duas semanas depois, e aí parte para a fabricação. Essas etapas são diretas. Então diria que vai de três a cinco semanas entre tirar a foto e colocar a novidade no carro".

No entanto, Key estava cheio de elogios ao departamento aerodinâmico da McLaren por ter descoberto como o design poderia ser incorporado em 2021.

"Acho que é sempre bom para uma equipe ter uma ideia única e o crédito vai totalmente para o nosso departamento de aerodinâmica e o pessoal que trabalha na aero traseira, por perceberem que havia uma oportunidade de usar o regulamento em tal caminho".

"Suponho que seja uma das coisas visíveis sobre a qual se fala muito, mas no final de contas é apenas uma imagem um pouco mais ampla de uma parte complexa da parte de trás do carro. Tenho certeza de que será esquecido quando voltarmos aqui em algumas semanas".

McLaren MCL35M diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.