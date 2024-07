A Mercedes deu a volta por cima na Fórmula 1 e venceu as duas últimas corridas, mas o chefe da equipe, Toto Wolff, insiste que o 'ressurgimento' da escuderia nas duas últimas provas não influenciará seu processo de tomada de decisão ao escolher o substituto de Lewis Hamilton.

No início da temporada, a equipe sediada em Brackley teve uma continuação de suas dificuldades dos últimos dois anos, encontrando-se fora do ritmo em comparação com Red Bull, McLaren e Ferrari.

Mas uma série de atualizações importantes, começando com uma asa dianteira atualizada às pressas para o GP de Mônaco, impulsionou a Mercedes à frente da Ferrari e rumo à batalha com Red Bull e McLaren, o que ficou claro na briga pela pole position e com o pódio de George Russell no Canadá.

A primeira vitória mercedista desde o Brasil-2022 veio para o jovem britânico mais uma vez, no GP da Áustria, quando ele se aproveitou do acidente entre Max Verstappen e Lando Norris, mas não houve como negar o mérito do triunfo de Hamilton em Silverstone no último fim de semana, o que veio depois que a equipe conseguiu a primeira fila na classificação.

Lewis deixa a equipe rumo à Ferrari no final da temporada, em uma mudança anunciada antes do início da atual campanha, mas Wolff não tem pressa em escolher um substituto para o sete vezes campeão mundial.

Andrea Kimi Antonelli tem sido cotado para ser promovido depois da temporada de F2, tamanho o seu talento, mas Wolff, questionado se as duas vitórias consecutivas afetarão o processo de decisão sobre quem se juntará a Russell, respondeu: "Isso não influencia nosso pensamento".

Andrea Kimi Antonelli dirige o Mercedes W12

"Sempre disse que precisamos de um carro que ande rápido e, quando temos um carro que anda rápido, podemos escolher o piloto, ficamos 'interessantes' para muitos pilotos. Mas, de certa forma, acho que precisamos manter a calma e continuar a temporada, continuar a nos concentrar no carro e depois ver se as opções ainda são as mesmas e... mas não é como se [vencer corridas] estivesse mudando tudo e [virando o mercado] de cabeça para baixo", explicou Toto.

Vários pilotos estão 'disponíveis' para preencher a vaga de Hamilton, com Carlos Sainz ressurgindo como um candidato em potencial nas últimas semanas. Antonelli não conseguiu deixar sua marca durante sua temporada de estreia na F2, tendo 'pulado' a F3 -- embora, como Wolff apontou, toda a equipe Prema, incluindo o piloto confirmado da Haas para 2025, Oliver Bearman, tenha tido dificuldades.

Wolff sugeriu, antes do GP da Grã-Bretanha, que Antonelli precisava "aprender a nadar" e "ter um bom desempenho em água fria", uma mensagem instantaneamente - e literalmente - respondida pelo italiano, que arrasou na pista para vencer a corrida sprint da F2 em condições de muita chuva.

Explicando que o resultado foi "muito importante", Wolff acrescentou: "A F2 está muito difícil este ano porque o carro... você pode ver que ele e Bearman estão lutando muito com o carro e ele não está feliz com sua pilotagem e não [tem] o ritmo na corrida".

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Prema Powerteam

"Mas ao vê-lo no sábado 'andando sobre a água', às vezes dois segundos mais rápido do que todos os outros, você pode ver o talento, a habilidade e o potencial que esse jovem tem. Acho que vencer aquela corrida tirou muito peso de seus ombros", seguiu o dirigente austríaco das Flechas de Prata.

Antonelli estava ao lado de Wolff durante a vitória de Hamilton no domingo e Toto revelou: Um momento em que você vê o maior piloto britânico fazendo 'check-out' conosco na Inglaterra e, na garagem, você tem esse jovem italiano que nem sequer tem carteira de motorista, que estava assistindo àquela cena, e aposto que ele pensou: 'Quero ser isso um dia'. Talvez não aqui, talvez em Monza", completou o chefe da Mercedes.

