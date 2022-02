Carregar reprodutor de áudio

Dois carros reais de Fórmula 1 de 2022 foram revelados até agora, com McLaren e a Aston Martin oferecendo um sabor diferente em termos de design. E enquanto a AlphaTauri optou por seguir o caminho da Haas e revelar apenas algumas renderizações digitais, o que podemos ver já aponta para o AT03 ter alguma individualidade graças a vários elementos de layout distintos.

Primeiro, o bico e a asa dianteira interagem de uma maneira muito diferente do AMR22 (Aston Martin) e MCL36 (McLaren).

No carro da AlphaTauri, o bico se estende para a frente sobre o conjunto da asa dianteira, conectando-o a todos os quatro elementos, e a superfície se estende abaixo da linha da asa dianteira.

O design geral da asa dianteira em si não mostra muitos dos detalhes que você esperaria ver com base nos outros lançamentos até então, o que significa que podemos esperar algo um pouco diferente quando o carro for à pista para testes.

Apesar da mudança da McLaren para pull-rod na frente do carro e push-rod na traseira, A AlphaTauri manteve o layout de push-rod na frente e pull-rod na traseira.

Um dos principais pontos do design nesta temporada são os sidepods, com o design geral do AT03 compartilhando algumas semelhanças com a Aston Martin.

Ambos têm a entrada em forma de caixa que alimenta para trás em uma seção mais alta, que envolve os radiadores, intercoolers e eletrônicos mais reclinados. Isso resulta em um grande rebaixo que permitirá a passagem do fluxo de ar abaixo e ao redor do sidepod, da mesma maneira que o AMR22.

No entanto, onde o design do Aston Martin aproveita as brânquias de resfriamento no topo do sidepod que foram reintroduzidas este ano, a AlphaTauri rejeitou essa ideia e esses componentes no AT03 afunilam para baixo em direção ao chão.

Isso irá reduzir o fluxo de ar para a região de coke bottle, com a saída de resfriamento principal posicionada acima para ajudar a enquadrar a direção do fluxo de ar e rejeitar o calor dentro do carro sobre a asa de elemento duplo.

O uso dessa saída de resfriamento mais alta se deve em parte à maneira como a equipe empacota mais radiadores e resfriadores da unidade de energia na linha central do monoposto, com a equipe usando um arranjo de refrigerador no estilo de sela há vários anos e como visto abaixo no AT02.

O perímetro externo do assoalho do AT03 também está posicionado mais baixo devido ao formato do sidepod.

Ele também fica entre as duas seções mais altas da entrada do túnel e o difusor. Também é interessante que a seção do assoalho à frente do pneu traseiro é muito mais curta do que estamos acostumados.

Da parte traseira, podemos ver como todos esses recursos funcionam contra o background da grande saída do difusor.

Notavelmente, ainda há o gerador de vórtice que vimos nos últimos anos, além da asa de elemento duplo, moldada de forma inteligente para criar mais distância entre as bordas da peça na seção central do que na externa.

