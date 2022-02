Carregar reprodutor de áudio

Os carros de 2022 da Fórmula 1 podem ainda não conseguir seguir uns aos outros perto o suficiente em curvas de alta velocidade, segundo o chefe da AlphaTauri, Franz Tost. A FIA introduziu novos regulamentos para esta temporada em uma tentativa de fazer com que os monopostos corram mais próximos. Para isso, eles deixaram de gerar muito de seu downforce a partir das asas e estão mais para um conceito de efeito solo.

No entanto, enquanto os cabeças da categoria estão esperançosos de que as mudanças melhorarão muito as coisas, o dirigente da escuderia italiana duvida que os problemas com o vácuo dos carros que atrapalham os que estão atrás sejam completamente erradicados.

Em particular, ele acha que em curvas de alta velocidade os pilotos ainda podem sofrer para ficar perto dos rivais à frente.

"Acho que nas baixa e média, os carros estarão mais próximos", disse Tost após a revelação do AT03, carro da AlphaTauri para 2022. "Tenho algumas dúvidas para as de alta porque, com esses veículos largos e pneus grandes, sempre há um pouco de ar sujo atrás deles. Portanto, não tenho certeza de que será tão fácil de seguir. Vamos esperar e ver depois do primeiro teste."

Assim como as novas regras visam melhorar as corridas, espera-se que um teto orçamentário mais apertado, além de restrições aerodinâmicas mais equilibradas para ajudar equipes menores, possam ajudar a aproximar o grid.

O diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, espera que haja mais equilíbrio em 2022, embora esteja ciente de que um conjunto de regras totalmente novo faz com que um time possa encontrar boa vantagem de desempenho.

"Embora tudo esteja bem restrito pelos regulamentos, é possível que uma equipe tenha encontrado uma solução muito especial e, portanto, saia na frente", disse ele. "Não é fácil estimar onde estarão os times, porque tudo é novo, do lado mecânico ao aerodinâmico, mas pessoalmente espero que os carros fiquem mais próximos."

"Realisticamente, só teremos uma ideia do desempenho da AlphaTauri após os primeiros testes e teremos que esperar até depois das primeiras duas ou três corridas para ter uma imagem mais clara."

Egginton também sugere que as fases iniciais da temporada podem levar a muita convergência de design, já que as equipes começarão a copiar as melhores soluções que outros implementaram.

"Com a mudança nos regulamentos aerodinâmicos sendo extensa, há claramente muito espaço para experimentar novas ideias e novos conceitos aerodinâmicos", explicou. "Ao mesmo tempo, as regras renovadas também aumentam o risco de seguir o caminho errado de desenvolvimento."

"Tenho certeza de que há muito espaço para as equipes apresentarem soluções aerodinâmicas inovadoras, e espero que os detalhes ocultos da pesquisa aerodinâmica contribuam significativamente para o que as escuderias podem alcançar."

"Estou confiante de que o primeiro teste terá uma gama interessante de interpretações dos regulamentos e isso provocará discussão e investigação de possíveis direções para os planos de desenvolvimento de todos os times na temporada."

