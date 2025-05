Como se houvesse alguma dúvida, a vitória 'absoluta' da McLaren no GP de Miami da Fórmula 1 confirmou ainda mais que a equipe papaia continua no topo em condições de corrida, especialmente quando o desgaste do pneu traseiro é crítico. Então, por que Max Verstappen está batendo regularmente Lando Norris e Oscar Piastri na disputa pela pole?

Piastri liderou a dobradinha com Norris, conquistando sua terceira vitória consecutiva e a quinta da McLaren em seis corridas nesta temporada, com George Russell, da Mercedes, 37 segundos atrás, em terceiro, e Verstappen com 40 segundos de diferença.

Isso confirma a tendência de que, quando o desgaste e o superaquecimento dos pneus traseiros são um grande problema, a McLaren pode realmente usar seu ponto forte e simplesmente se afastar da concorrência quando os Pirellis começarem a se degradar.

Não é coincidência que a única corrida que Verstappen conseguiu vencer foi o GP do Japão em Suzuka, que foi uma corrida "fácil" de uma parada, na qual o tetracampeão conseguiu defender sua pole position em um circuito onde as ultrapassagens eram quase impossíveis, e a McLaren não explorou as poucas opções estratégicas disponíveis.

Mas, embora a McLaren seja incomparável na corrida, ela não foi tão dominante nos treinos classificatórios. Verstappen 'lidera a tabela' com três poles em seis classificações de corridas principais, seguido por duas de Piastri e uma de Norris.

Em Miami, Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou a pole da sprint superando as duas equipes, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, fez o mesmo na China.

A pole de Verstappen em Suzuka foi considerada a mais impressionante de todas, e seu desempenho em Miami não ficou muito atrás, já que ele também estava usando um motor Honda com maior quilometragem, o que lhe custou tempo para acelerar nas duas retas de Miami nos setores dois e três.

A 'bagunça' na classificação alimentou as discussões sobre o quanto a McLaren é realmente mais rápida em uma volta e desencadeou uma 'guerra psicológica' entre as duas equipes sobre o papel que seus pilotos estão desempenhando em sua forma de sábado.

Ao falar sobre a terceira pole de Verstappen na temporada, Horner foi rápido em apontar a aptidão do holandês para estar à altura da ocasião. "Acho que, como qualquer grande esportista, são esses momentos de grande pressão. É o último jogo de pneus quando a pressão é máxima", disse Horner à Sky Sports no sábado. "Ele sempre se saiu bem, e essa é sua terceira pole em seis corridas, contrariando as expectativas".

"A McLaren parecia ter tudo sob controle na Q2, mas o importante é ir e fazer a volta, e Max é um mestre nisso. Ele está tendo que cavar fundo porque, no geral, provavelmente estamos um ou dois décimos abaixo da McLaren".

Ao elogiar a capacidade de Verstappen de lidar com "momentos de grande pressão" em um carro inferior, Horner efetivamente sugere que o tetracampeão tem uma vantagem sobre seus rivais nesse aspecto. É uma afirmação com a qual muitos observadores concordarão, especialmente considerando a narrativa popular em torno de Norris, mas o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, tem uma visão diferente.

Sim, o MCL39 tem mais potencial em uma volta, mas parece que seus pilotos estão lutando para conseguir extrair esse potencial do carro papaia de forma confiável.

Isso se manifestou logo no início, com os problemas bem documentados de Norris para se adaptar ao carro, que passou por mudanças bastante substanciais em comparação com o equipamento de 2024, com o qual ele se deu muito melhor. Mas, embora Piastri tenha se saído melhor em geral, ele também perdeu algumas chances de pole, principalmente em Suzuka e agora em Miami, ao cometer um erro na Curva 1.

O que parece estar acontecendo é que a McLaren é muito rápida na maioria das circunstâncias, mas quando se chega ao limite do limite, parece que o eixo dianteiro "entorpecido" do carro não está dando aos pilotos a quantidade necessária de informações sobre o que esperar.

Isso significa que nem Norris nem Piastri são capazes de prever com segurança o que o carro fará e se travará os pneus dianteiros e, portanto, eles têm dificuldade para reproduzir seu desempenho em determinadas curvas.

"Agora, temos estatísticas suficientes para confirmar que é mais fácil explorar o carro em simulações de corrida do que em uma única volta com pneus novos no fim da classificação", explicou Stella.

"Até agora não tivemos nenhuma volta perfeita, talvez a melhor tenha sido a volta de Oscar no Bahrein. Mas, por outro lado, especialmente quando se trata de travamento frontal e frenagem, é um carro que oferece o seu melhor quando você está em voltas contínuas, em vez de uma única volta em que você se esforça 100%".

"Em uma base sólida de engenharia, estamos tentando entender e fazer alguns ajustes para ver se podemos oferecer a eles um carro que seja um pouco mais previsível e rico em informações em termos de aderência ao pilotar o carro no limite".

É por isso que Stella argumenta que a razão pela qual seus pilotos estão sendo derrotados para as poles com voltas de Q3 irregulares se deve mais a razões técnicas que a McLaren está tentando resolver do que ao desempenho do piloto e, portanto, ele pareceu irritado com a linha de raciocínio da Red Bull de que é sempre Verstappen que faz a diferença.

"A Red Bull é muito boa em fabricar carros velozes, excepcionalmente boa em pilotar carros velozes e é extremamente boa também em criar a narrativa a seu favor", disse ele quando o Motorsport.com lhe apresentou os comentários de Horner.

"Eles exploram todas as oportunidades possíveis para permanecer na competição e algumas dessas oportunidades são, às vezes, criar uma narrativa do tipo: 'Oh, estamos fazendo milagres aqui, os outros devem vencer todas as sessões de treinos, classificação e corrida'".

"Essa é a narrativa criada por alguns de nossos concorrentes, que lemos ocasionalmente e depois mudamos de página e nos concentramos em nós mesmos. Analisamos os fatos, analisamos o que deveríamos estar melhorando e há muitas coisas que deveríamos estar melhorando".

Isso nos leva a uma questão mais filosófica. Um carro é realmente mais rápido se não permitir que os pilotos explorem esse potencial de forma confiável?

"Não acho que possamos distinguir o que é um carro [melhor]. O melhor carro [significa] o desempenho que você pode obter com o carro, não é o potencial absoluto. Ocasionalmente, podemos produzir curvas realmente boas, mas é difícil que nossos pilotos consigam repeti-las".

"Oscar fez um comentário depois de uma volta na Q2: 'Nossa, essa curva 1 foi tão boa que não sei se vou conseguir repetir, porque não sei exatamente como fiz isso, porque o carro não me deu uma sensação muito boa de como isso estava acontecendo'".

"É um carro que não dá muito queing [enfileiramento, em tradução direta], que é a palavra técnica que usamos. E isso significa que não é fácil para nossos pilotos repetir alguns desempenhos importantes que podemos ver em voltas individuais".

"Então, qual é o melhor carro? É o carro que pode ter mais potencial, mas é mais difícil de explorar? Ou um carro que pode ter um pouco menos de potencial de pico, mas que é mais fácil de explorar?"

Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, mas quando o calendário da F1 chegar à Europa, será fascinante ver como a batalha de classificação de 2025 se desenvolverá. A Red Bull e a McLaren estão preparando atualizações, enquanto o teste de flexão da asa dianteira mais rigoroso da FIA deve agitar as coisas na Espanha.

Será que a McLaren conseguirá criar um equipamento que seja mais fácil de dirigir no limite ou as mudanças na asa dianteira farão com que os carros papaia retrocedam, como acreditam alguns rivais?

