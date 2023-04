F1: Wolff nega retorno de Allison para ‘salvar’ Mercedes

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, negou que James Allison voltou a ter um papel mais ativo no design de carros para corrigir as dificuldades dos últimos anos na Fórmula 1.

Após o decepcionante início do W14, o sucessor do carro de 2022, houve especulações de que Allison havia retomado um papel mais prático em Brackley.

Com passagens na Lotus e Ferrari, ele ingressou na Mercedes em 2017 e, após quatro anos à frente do departamento de design, ele se afastou do trabalho diário para ocupar o papel mais abrangente de diretor técnico.

Essa posição revisada permitiu que Allison dividisse seu tempo com outros projetos, como o envolvimento com a INEOS na competição de vela America's Cup. Wolff esclareceu que esse acordo não mudou devido à recente queda de desempenho da equipe.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, quando perguntado se Allison estava tendo um papel ativo na atualização do W14, Wolff disse: “Não, ele não está realmente envolvido.

“Ele está envolvido na estratégia de longo prazo da equipe. Mas ele está fazendo mais atividades com a America's Cup”.

Confrontado com a sugestão de que a equipe poderia ter tentado colocar Allison para ajudar seu sucessor Mike Elliott, Wolff continuou: “Não é sempre uma pessoa em uma organização.

“Mas você precisa encontrar as pessoas certas para as funções certas. Às vezes, pode significar que você é supercompetente em uma área, mas talvez não no geral.

“James, com certeza, como diretor técnico no passado, tem um grande histórico e é uma pessoa do povo. Ele é alguém que ainda é muito importante para a organização.”

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

A equipe técnica da Mercedes esteve sujeita a uma rotatividade constante ao longo de seu período vencedor do campeonato.

Notavelmente, o predecessor de Allison, Paddy Lowe, saiu para liderar a Williams, enquanto o ex-chefe de aerodinâmica Eric Blandin mudou para a Aston Martin em 2021.

Da mesma forma, o diretor de engenharia (mais tarde um consultor de equipe) Aldo Costa deixou a Mercedes para chefiar o departamento técnico da Dallara no início de 2020.

Questionado sobre as dificuldades em substituir essas figuras, Wolff disse: “Pessoas como Aldo, você nunca consegue substituir.

“Mas você precisa encontrar dentro da estrutura, você divide o trabalho em alguns pontos.

“O Aldo [foi] muito bom na estruturação da sucessão dele também – não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro.

“Tivemos basicamente dois anos e meio de aviso prévio de que ele iria. Ele moldou o departamento nesse sentido.”

