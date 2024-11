A Red Bull se viu em desvantagem no GP de Las Vegas de Fórmula 1, com a asa traseira que está usando se mostrando com muito mais arrasto do que a de seus rivais.

Em uma tentativa de ajudar Max Verstappen e Sergio Pérez a atacar nas longas retas, a equipe taurina chegou a cidade dos cassinos com um arranjo de asa traseira e de feixe de viga cortados, em vez de projetar uma solução sob medida especificamente para essa pista.

Essa configuração de menor arrasto é semelhante ao que foi levado para Monza, mas foi um pouco mais agressivo desta vez, cortando mais da aba (linha pontilhada amarela, para comparação). No entanto, isso não foi suficiente, pois a equipe se viu com até 7 km/h a menos do que seus rivais em algumas das armadilhas de velocidade durante o TL1.

Em resposta a esse déficit, a equipe cortou mais do bordo de fuga das aletas superiores em uma tentativa de se livrar do máximo de arrasto possível.

Isso pode ser visto na imagem abaixo, quando um dos mecânicos corta a fibra de carbono ao longo de uma linha guia que foi desenhada, enquanto outro aspira os detritos.

Isso não apenas remove o material do recorte em forma de meia-lua existente, mas também se estende e remove o sulco central em V que estava presente antes, deixando muito pouco material ao redor do ponto de ancoragem do DRS.

Além da asa traseira principal, há apenas uma asa de viga de elemento único instalada no RB20, que também foi cortada significativamente ao longo do bordo de fuga. Isso deixa apenas uma seção de corda completa recortada na seção central para enquadrar a ponteira do escapamento.

A Red Bull também tem um layout de asa dianteira revisado em Las Vegas, com abas que apresentam menos curvatura e comprimento de corda, para ajudar a equilibrar o nível de downforce, da frente para trás.

No entanto, o que parece estranho em sua configuração aerodinâmica é que ela optou pelo que foi atribuído como sua variante de cobertura do motor com maior downforce.

Introduzida no GP da Hungria (acima, à esquerda), a solução é muito mais afilada na traseira do carro quando comparada com a entrada de resfriamento exclusiva e o arranjo de alta potência que o RB20 usou durante toda a fase de abertura de 2024 (acima, à direita).



A Red Bull equipou o carro com seu layout de especificação mais antigo nos GP da Itália e do Azerbaijão, tornando-o o que muitos presumiram como um tiro certeiro para um retorno em Las Vegas. No entanto, ele ainda não apareceu.

Detalhe dos sidepods do RB20 da Red Bull Racing Foto de: Giorgio Piola

A Red Bull também introduziu uma atualização da grade do assoalho não específica do circuito em Las Vegas, com a equipe continuando a buscar desempenho adicional do RB20, mesmo nesta última fase da temporada.

Trata-se de um recurso de design que vimos alguns de seus rivais usarem no passado, com a segunda grade do assoalho interno agora elevada acima da linha lateral do assoalho e inclinada para garantir que ela faça um vórtice de sua superfície e ajude a fluir pela superfície superior do assoalho.

A forma geral da vedação abaixo da linha lateral também foi alterada, com uma borda de ataque muito mais quadrada do que a empregada anteriormente no projeto anterior.

