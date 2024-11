Franco Colapinto, jovem piloto da Williams, acredita que estas podem ser suas "últimas três corridas" na Fórmula 1 e mantém as portas abertas para outras categorias.

A temporada de 2024 está em sua última rodada tripla e, com ela, o que podem ser as últimas três corridas de Colapinto na categoria, por enquanto.

O argentino não esperava chegar ao topo do automobilismo durante a atual temporada, mas as circunstâncias permitiram que ele assumisse o volante de um carro da equipe britânica, no qual impressionou a todos.

No entanto, no ano que vem, ele terá de dar lugar a Carlos Sainz, que assinou um contrato com a escuderia de Grove antes mesmo da troca por Logan Sargeant. Falando antes do GP de Las Vegas, disse estar ciente da situação e afirmou que gostaria de poder continuar em 2025.

"Podem ser minhas últimas três corridas", afirmou. "Eu adoraria estar lá [na F1] no próximo ano, esse é o objetivo que temos como equipe, com meus gerentes, que estão fazendo o trabalho para me manter correndo. Estou concentrado nessas três últimas corridas, quero aproveitá-las, são três finais de semana importantes para mim".

"Quero aproveitar a oportunidade, porque essas podem ser minhas últimas três corridas, então você sempre tem que pegá-las com os dois braços e tentar aproveitar o momento", continuou o argentino. "Será importante terminar da melhor forma com a equipe, terminar o ano bem, será muito especial para todos. Estou ansioso para me divertir e continuar aprendendo".

Apesar disso, Franco Colapinto quer dar um passo de cada vez, provando que tem potencial para permanecer na categoria: "Até agora não pensei muito sobre meu futuro, tento me concentrar em corrida por corrida, sessão por sessão, e apenas tento fazer o melhor que posso, sem me concentrar no que quero alcançar ou nas expectativas que tenho, apenas tento fazer bem o básico, e então veremos onde vamos parar".

Seu futuro está pressionado, mas o jovem de 21 anos parece ter recebido ofertas de outros campeonatos para continuar na pista. No entanto, ele prefere fazer o trabalho na pista e deixar o resto para aqueles que o administram.

"No momento, não sei nada sobre meu futuro, depende mais dos meus chefes. James [Vowles] também está muito envolvido no que eu posso fazer, meu objetivo e minha meta é permanecer na Fórmula 1".

"E eu vim apenas para algumas corridas, tentando mostrar que estou aqui para ficar. Então, esse é o nosso objetivo", continuou. "A Williams tem dois pilotos, então isso não é uma possibilidade, mas eu sempre sou muito, muito grato à equipe. Ainda temos três corridas, e em Abu Dhabi você sabe que sempre há uma chance, então vamos lutar muito juntos para terminar o ano lá em cima".

E quando questionado sobre correr de outras formas que não necessariamente a F1, porque as escalações estão quase decididas, ele disse: "Acho que recebi [ofertas], meus chefes cuidaram disso. Se eu não tiver um lugar na Fórmula 1, gostaria de continuar correndo, acho que eles estão tentando ver todas as oportunidades possíveis."

"Quero continuar correndo e ser ativo, quero sempre fazer parte do paddock, acho que isso é muito importante", disse ele. "Adoro correr e, se não for aqui porque não há chance até 2025, espero ter 26 ou 27 anos. Espero estar provando que mereço estar sentado aqui, mas se não puder correr, em vez de assistir à TV durante 24 corridas, adoraria estar pilotando um carro".

