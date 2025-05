ANÁLISE F1: Por que a Aston Martin vem sofrendo tanto desde 2024?

Em 2023, após cinco corridas, a Aston Martin tinha quatro pódios e 102 pontos, o que a colocava como segunda força do grid da Fórmula 1, somente atrás da Red Bull. No entanto, apenas doze meses depois, novamente após cinco corridas, esse número foi reduzido em mais da metade, já que a equipe britânica não passou de 40 pontos, que por sua vez foram reduzidos ainda mais este ano, parando em 10.

Esse resultado mostra uma clara falta de evolução por parte da equipe de Silverstone, que até este ponto da temporada conquistou apenas um décimo dos pontos obtidos há dois anos. Embora seja verdade que a Aston Martin já esteja projetada para 2026, quando começará um novo ciclo técnico que dará a oportunidade de recomeçar, 2025 não pode ser um ano "vazio".

A Aston é uma equipe que ainda está sendo construída, já que muitos engenheiros novos chegaram nos últimos anos, aos quais se juntarão outras figuras importantes nos próximos meses. Portanto, é lógico que é necessário um período de ajuste e adaptação para que as engrenagens do grupo se movam em uníssono, algo que não pode ser alcançado em algumas semanas. Mas 2025 também será um campo de testes para o futuro.

A estatística mais alarmante está no fato de que, depois de cinco finais de semana de corrida, ela é a equipe que menos melhorou em relação à temporada passada. Se considerarmos a média de cada equipe, talvez tenhamos uma visão ainda mais clara: a Aston foi a equipe que menos melhorou, com exceção da Austrália, onde a Haas teve que lidar com o inesperado problema de saltos, sendo pega de surpresa.

Um cenário que se confirma ainda mais quando nos concentramos em corridas específicas, como a da Arábia Saudita, onde o AMR25 foi o único monoposto que não conseguiu superar o tempo do ano passado. Sem dúvida, o aumento das temperaturas teve influência, mas também é verdade que a Pirelli, para aquele fim de semana, trouxe compostos mais macios, capazes de oferecer mais aderência durante toda a volta.

# Equipe Equipe Equipe China Japão Bahrein Jeddah Média 1 Alpine -1.637 -3.231 -1.989 -0.577 -1.450 -1.777 2 Williams -1.393 -3.738 -2.099 +0.459 -0.956 -1.545 3 McLaren -1.219 -3.524 -1.494 +0.227 -0.785 -1.359 4 Mercedes -1.178 -3.710 -1.448 +0.524 -0.909 -1.344 5 Racing Bulls -1.118 -3.855 -1.844 +1.142 -0.356 -1.206 6 Ferrari -0.430 -3.362 -1.383 +1.010 -0.121 -0.857 7 Sauber -0.824 -3.033 -1.023 +1.311 -0.397 -0.793 8 Haas -0.280 -2.979 -1.783 +1.743 -0.484 -0.757 9 Red Bull Racing -0.434 -2.843 -1.214 +1.244 -0.178 -0.685 10 Aston Martin -0.422 -2.460 -0.789 +2.092 +0.457 -0.224 Está claro, no entanto, que em um momento em que você é a única equipe que não melhorou o tempo de 2024, e se adicionar a isso uma deterioração de quase meio segundo, o quadro se torna preocupante para o futuro, pois é provável que surjam outras etapas com os mesmos pontos críticos. Está claro, no entanto, que em um momento em que você é a única equipe que não melhorou o tempo de 2024, e se adicionar a isso uma deterioração de quase meio segundo, o quadro se torna preocupante para o futuro, pois é provável que surjam outras etapas com os mesmos pontos críticos.

O que está por trás das dificuldades

Para entender as raízes dessas dificuldades, entretanto, é preciso dar um passo atrás. O AMR23 provou ser um carro que sempre explorou configurações carregadas, encontrando seu ponto forte de desempenho nas seções lentas, mas pagando o preço nas retas e curvas rápidas.

Por esse motivo, com o AMR24, os engenheiros tentaram corrigir exatamente as áreas em que o carro havia mostrado mais dificuldade no ano anterior, melhorando o desempenho nas retas, especialmente com o DRS aberto e nas curvas rápidas. No entanto, o compromisso não valeu a pena, também devido ao desenvolvimento problemático, que fez com que a Aston ficasse cada vez mais para trás.

Com o AMR25, foi tomada a decisão de dar um passo atrás, voltando ao básico na esperança de recuperar o desempenho perdido nas seções lentas, também graças a uma asa dianteira com novo design, concebida para corrigir a saída de dianteira. Paradoxalmente, porém, o AMR25 não parece ter mudado completamente, apesar da nova direção escolhida pelos engenheiros.

"Eu diria que, nos primeiros quatro GPs, as curvas de baixa velocidade foram provavelmente a parte mais difícil. Mas também há alguns problemas de saltos e outras coisas com as quais temos que lidar de tempos em tempos. Estamos trabalhando duro para melhorar esses aspectos. Há muita aderência aqui, muitas curvas de alta velocidade", comentou Fernando Alonso na véspera do GP de Jeddah.

Realisticamente, o problema implícito é que, em comparação com 2024, não houve o aumento de carga esperado, enquanto os rivais encontraram melhorias muito maiores. Um aspecto "herdado" do carro do ano passado, cujo desenvolvimento foi muito problemático.

Na tentativa de aumentar a carga aerodinâmica, os engenheiros fizeram do AMR24 um carro sensível demais, às vezes difícil de pilotar, a ponto de levar a equipe, por exemplo, a refazer seus passos, deixando de lado algumas inovações para recorrer a soluções mais antigas, mas, no geral, mais eficazes.

Não foi por acaso que a Aston terminou a temporada alternando entre dois assoalhos diferentes, um para as pistas mais lentas e outro para as mais rápidas. Um dos objetivos para 2025 era justamente tornar o carro mais "pilotável", uma questão em que houve progresso, mas, nesse meio tempo, não houve o aumento de carga necessário para sustentar o ritmo de desenvolvimento dos rivais.

Isso pode denotar a necessidade da Aston Martin de manter uma configuração com mais carga traseira, tanto para melhorar o equilíbrio quanto para compensar uma possível falta de carga. Não é coincidência que a Aston tenha se confirmado como um dos carros com a asa traseira mais carregada em Jeddah, mantendo uma solução muito semelhante à do ano passado, enquanto este ano quase todas as equipes optaram por asas mais descarregadas.

Justamente como resultado do desempenho visto nas cinco primeiras corridas, a Aston Martin realizou uma reunião com toda a direção da equipe para decidir qual plano de desenvolvimento seguir para a próxima temporada e tentar salvar um campeonato que, no momento, reserva poucas satisfações.

"Podemos tirar mais proveito do carro? Achamos que sim, acreditamos que há áreas em que, olhando para as últimas corridas, ainda podemos melhorar. Será que isso é suficiente para vencer corridas? Não, mas é algo em que ainda podemos trabalhar", explicou Andy Cowell, chefe de equipe da Aston Martin, no final do GP da Arábia Saudita, que terminou fora da zona de pontos.

Newey não estará trabalhando no AMR25, mas será que pode causar algum impacto?

"Estamos aprendendo sobre esse carro e usando todos os novos equipamentos que temos na fábrica, para forçá-lo ainda mais": não é coincidência o fato de Cowell mencionar as instalações como um dos principais elementos para dar um passo à frente. Este ano, a Aston Martin inaugurou o novo túnel de vento, que está em operação desde o GP da Austrália.

Embora Adrian Newey, que só chegou no mês passado, não vá participar ativamente do desenvolvimento do carro de 2025, Cowell enfatizou como sua contribuição será fundamental para melhorar a precisão de todas as ferramentas em que a Aston investiu nas últimas temporadas para criar uma equipe campeã mundial nos próximos anos.

"É importante que Adrian entenda as ferramentas que temos, sua precisão, a exatidão com que elas preveem o que acontecerá na pista. Com os métodos, as ferramentas e a abordagem usados para analisar os dados, interpretá-los e priorizar o que é melhor fazer para criar um carro mais rápido", acrescentou Cowell. O problema é que o tempo está se esgotando e os frutos desse trabalho provavelmente serão vistos mais em 2026 do que neste ano.

