ANÁLISE F1: Quais são as mudanças no novo carro da McLaren

A Williams estava programada para ser a primeira equipe a mostrar seu carro de 2025, no entanto, a McLaren passou na frente e pegou os fãs da Fórmula 1 de surpresa.

A equipe fez um dia de filmagens e mostrou o carro com Lando Norris e Oscar Piastri dando algumas voltas com a pintura que ainda não é a oficial, já que a mesma só poderá ser mostrada no evento oficial em Londres no dia 18 de fevereiro.

Nesta quinta-feira (13), a equipe só pôde rodar 200km com pneus especiais de demonstração da Pirelli para se preparar para postagens nas redes sociais.

Tradicionalmente, a McLaren tem se esforçado ao máximo para não deixar os detalhes muito à mostra. No ano passado, a equipe apresentou a pintura, mas manteve o "carro real" em segredo, enquanto nas temporadas anteriores algumas partes do carro foram eliminadas com o Photoshop.

Este ano, as fotos divulgadas foram tiradas de uma distância relativamente grande para não mostrar todos os detalhes, embora alguns aspectos interessantes já possam ser vistos.

A McLaren prometeu antecipadamente não descansar sobre os louros e não considerar o sucesso do ano passado como garantido. Essas palavras estão refletidas no MCL39.

Mantendo os elementos de sucesso, a carroceria foi renovada

Foto de: McLaren

Em resumo, a McLaren manteve as 'pontas de lança' do bem-sucedido carro de 2024, enquanto a carroceria, em particular, passou por um desenvolvimento considerável.

Quanto a essas pontas de lança, o novo McLaren ainda apresenta uma suspensão dianteira de haste de tração, ou tirante.

A Red Bull foi a pioneira quando os regulamentos foram introduzidos, embora a McLaren também tenha sido rápida em adotá-la. Eles provaram ser os criadores de tendências, já que o restante do grid seguiu o exemplo. A Ferrari também fará essa mudança em 2025, o que significa que todas as principais equipes estarão pilotando com uma suspensão dianteira pull-rod.

Tanto a suspensão push quanto a pull-rod têm suas vantagens e desvantagens, embora as duas principais vantagens sejam que o centro de gravidade será ligeiramente mais baixo com a pull-rod e que a maioria das equipes a considera melhor para o fluxo de ar na traseira, mais especificamente para a entrada dos túneis Venturi. Esse último é crucial para os carros modernos de F1, já que 60% da força descendente total é gerada sob seus próprios carros.

A McLaren também terá avançado esse assoalho - a parte mais importante - a partir de 2024, embora, logicamente, não teremos nenhuma imagem dele até que um piloto sofra um acidente em algum momento e o carro tenha que ser içado.

A carroceria chama mais a atenção. Em primeiro lugar, nas entradas dos sidepods, podemos ver que a McLaren está aderindo ao chamado 'overbite', ou seja, a carroceria se estende um pouco mais na parte superior da entrada.

Mais uma vez, a McLaren foi pioneira nesse aspecto no ano passado e isso deve proporcionar benefícios aerodinâmicos em particular. As entradas e saídas de ar parecem ter assumido um formato mais parecido com o de um P nas primeiras fotos, algo que já conhecemos da Mercedes e, posteriormente, da Ferrari. Um formato semelhante também parece ser visto nos dutos de freio na dianteira do MCL39 este ano.

Os próprios sidepods ainda são cortados de forma agressiva para maximizar o fluxo de ar por baixo (e sobre as bordas do assoalho). Na parte superior, os sidepods têm um formato ligeiramente diferente do ano passado, com a carroceria agora se inclinando para baixo mais cedo (e também de forma ligeiramente diferente). Além disso, o espelho retrovisor mudou, com as fotos deste ano mostrando um suporte duplo sob o próprio espelho.

A carroceria mais compacta chama a atenção

As maiores diferenças ópticas podem ser encontradas na tampa do motor ou no capô. Ali, a carroceria é muito mais compacta do que no ano passado.

Enquanto a McLaren ainda tinha seções modestas nos 'ombros' na última temporada - embora muito menos do que o conceito inicial da Red Bull para o RB20 - elas praticamente desapareceram no MCL39 em exibição. Em teoria, isso ainda deve reduzir um pouco o arrasto do carro e também afeta o fluxo de ar na área do gargalo.

Também é notável a caixa de ar acima da cabeça do piloto. Ela está mais em forma de ovo, enquanto na temporada passada era mais redonda.

Na asa traseira, destaca-se o recorte em forma de V entre a placa de extremidade e o elemento principal, embora a McLaren também tenha causado um certo caos com isso no final da última temporada. Por fim, a equipe ainda não divulgou nenhuma foto da traseira, portanto, resta saber se eles mantiveram o conceito do ano passado ou fizeram mudanças (sutis) na especificação da suspensão traseira.

No geral, pelo menos, o MCL39 é um carro que espera levar os pontos fortes comprovados de 2024, mas foi levado em consideração principalmente a carroceria.

