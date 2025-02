A McLaren revelou seu carro de Fórmula 1, o MCL39 em um evento de lançamento da temporada em Silverstone, tornando-se a primeira equipe a exibir um design de 2025, embora com restrições temporárias em sua pintura.

Como todas as 10 equipes estão comprometidas em revelar totalmente suas pinturas de 2025 apenas no evento F1 75 Live na arena O2 de Londres na próxima terça-feira, a McLaren pode, neste estágio, exibir apenas o MCL39 em um esquema de cores de camuflagem.

Ela usou a cor corporativa laranja papaia tradicional da equipe, disposta em um design de impressão geométrica junto com faixas pretas.

A Williams está realizando o lançamento da temporada de 2025 no mesmo local na sexta-feira e também estará vinculada às restrições temporárias de pintura quando revelar o FW47.

A McLaren, a equipe campeã de construtores de F1 de 2024, está realizando um dia de filmagem em Silverstone nesta quinta-feira, com os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri presentes.

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, disse que o evento de quinta-feira "é um grande marco em nossa jornada na luta pelo título de 2025".

Ele acrescentou: "É ótimo colocar nosso carro, o MCL39, na pista pela primeira vez e lançar o ápice do trabalho duro da equipe.

"Devemos ser realistas de que todas as equipes terão feito progresso durante o inverno.

"O ano passado destacou o quanto as diferenças entre as equipes diminuíram, o que é uma coisa brilhante para o esporte.

“Acreditamos que demos mais passos à frente desde o campeonato MCL38, mas não saberemos onde estamos na classificação até chegarmos à classificação na Austrália [primeira corrida de 2025].”

O chefe da McLaren, Andrea Stella, comentou: “Embora tenhamos terminado o ano passado como campeões, 2024 destacou o quão altamente competitivo é o grid, o que é algo que será levado para o campeonato deste ano.

“Portanto, devemos manter o foco para competir na frente neste grid apertado. Vai ser um ano emocionante, mas incrivelmente desafiador pela frente.

“A equipe trabalhou muito duro para se preparar da melhor forma possível para o início da temporada.

“Aprendemos muito com nossas batalhas no ano passado, então pegamos isso e usamos para impulsionar nossa meta para o ano.”

Norris acha que a pintura camuflada "é divertida e é ótimo poder mostrar algo diferente antes da revelação completa da pintura no lançamento oficial da F1 75", enquanto Piastri disse: "é ótimo estar ao volante do MCL39 pela primeira vez antes de colocá-lo à prova no Bahrein".

Stella, Norris e Piastri estão prontos para enfrentar a mídia durante o evento promocional de quinta-feira.

