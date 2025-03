Em um caótico GP da Austrália de Fórmula 1, George Russell demonstrou seu forte domínio da estratégia de corrida, garantindo um lugar no pódio para a Mercedes em uma corrida que dependia de decisões baseadas no clima. Sua decisão de mudar para os pneus intermediários no momento certo comprova sua crescente confiança ao assumir a função de líder da equipe de Brackley.

A corrida de Albert Park teve um forte domínio da McLaren, com Lando Norris saindo da pole position até o topo do pódio. Max terminou em segundo, e Russell completou o top 3. O que começou como uma prova relativamente simples se tornou tudo menos isso, já que as chuvas intermitentes criaram condições de pista em constante mudança.

"Foi uma corrida de sobrevivência, na verdade, na fase intermediária, não chovia, depois começou a chover mais, e então passamos para slicks, e depois começou a chover novamente, essa foi provavelmente a decisão mais decisiva que já tomei em termos de estratégia", disse Russell, destacando suas escolhas.

A análise pré-corrida da Pirelli previa uma estratégia de uma ou duas paradas no seco, mas isso foi rapidamente revertido, já que as condições da pista, em constante mudança, forçaram as equipes a fazer escolhas inteligentes. Mas, como vimos em equipes como a Ferrari, por exemplo, algumas dessas escolhas não valeram a pena.

"Cheguei na curva onde Oscar e Lando saíram e pensei: 'Box, box, box, agora mesmo'. E então saí dos boxes, e os pneus intermediários estavam provavelmente seis segundos mais lentos nos dois primeiros setores, mas depois estavam provavelmente dez segundos mais rápidos no último setor, então eu não tinha certeza do que iria acontecer".

A decisão proativa de Russell é uma evolução em relação a quando ele havia admitido sua frustração com a estratégia da equipe. O GP de São Paulo de 2024 vem à mente.

George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Conversa e reunião realmente incríveis nesta manhã, em que todos nós nos reunimos", disse Russell sobre a confiança que existe entre ele e seu pit wall. "Os estrategistas e todos os engenheiros sabiam exatamente o que precisávamos em cada circunstância - quando estava ficando mais seco ou mais úmido, quem estaria fazendo as chamadas, o que eles precisavam de mim.

"E não é segredo para ninguém que esse não tem sido nosso ponto forte nos últimos 18 meses, com esse tipo de corrida desafiadora. É por isso que eu estava tão ansioso hoje para, você sabe, trazer isso para casa, e fizemos um ótimo trabalho".

Este foi um forte começo para a Mercedes, com Kimi Antonelli terminando em quarto depois que sua penalidade de 5 segundos foi anulada após o final da corrida. Russell está se adaptando bem ao seu papel na equipe após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari.

