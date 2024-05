Após vários testes nas primeiras corridas da temporada 2024 da Fórmula 1, a Mercedes acha que finalmente encontrou a direção correta para um pacote que seja, ao mesmo tempo, rápido nas curvas de alta, e que não sacrifique a performance nas zonas de baixa. Por isso, o time trouxe um novo assoalho e arranjo de asa de borda para o GP de Miami.

Toto Wolff disse que os últimos meses foram "uma dolorosa curva de aprendizado", mas sente que as coisas estão melhorando, com a fábrica correndo para preparar uma série de desenvolvimentos que possam aproximar a Mercedes da frente do grid.

"O time de design está com tudo, e a produção e operações estão em andamento. A equipe de corrida está fazendo um bom trabalho, então todos estão em sexta marcha para trazermos coisas para o carro que devem ser muito úteis".

O nível das mudanças levadas à Miami foram pouco visíveis, com o novo formado do assoalho sendo reconfigurado para aumentar a carga local na parte dianteira da montagem, alterando ainda a distribuição de fluxo de ar para a seção traseira e o difusor.

Estas mudanças podem não ser visíveis, mas fica claro como que elas têm um impacto no design da asa de borda, já que a seção dianteira tem um formato mais agressivo, com cinco faixas ao longo de seu comprimento, em vez de duas.

Estas faixas têm agora mais definição em comparação às antecessoras, criando um perfil mais parecido com o de uma ferradura, que se afasta da borda de fuga, em vez de terminar nela.

Além das novidades no assoalho, a Mercedes também trouxe itens específicos para Miami, incluindo uma opção de aleta flap na asa dianteira, com uma corda mais curta para ajudar no equilíbrio dianteiro-para-traseiro do carro (nova especificação acima, imagem à esquerda, com setas vermelhas mostrando como que a flap superior foi reduzida).

Além disso, para ajudar no resfriamento da unidade de potência, a equipe trouxe também um layout revisado de circulação de ar para o W15, com o painel de venezianas da cobertura do motor sendo trocada por uma solução com mais venezianas, mais largas (superior, imagem à direita).

Red Bull focada na dieta

Comparativos laterais do RB20 Foto de: Giorgio Piola

Falando sobre as atualizações apresentadas, a Red Bull fez uma pequenina mudança no detalhe de sua asa de borda para Miami, com um dos suportes removidos para reduzir o peso, já que os restantes conseguem dar conta do trabalho com a carga.

E por mais que não tenha sido a equipe que mais mexeu no carro, é interessante compreender como que ela vem gerenciando suas configurações de resfriamento desde o começo da temporada, especialmente considerando o quão diferente seu layout é em relação ao resto do grid.

A equipe fez uma mudança no tamanho de sua entrada horizontal "boca de tubarão" do sidepod no Japão, reduzindo seu tamanho. Isso levou também à introdução de uma entrada adicional em forma de snorkel ao lado do cockpit (veja o logo da ROKT para referência).

Detalhe técnico do RB20 Foto de: Giorgio Piola

E, apesar dos quatro painéis de veneziana na lateral da cobertura do motor não estarem presentes nesta corrida, eles deram as caras novamente na China e em Miami, já que as pistas exigem mais capacidade de resfriamento.

Comparativo dos arranjos de resfriamento do RB20 Foto de: Giorgio Piola

Também vimos uma série de mudanças nas saídas de resfriamento localizadas nos canais acima da cobertura do motor, com uma solução de três venezianas usadas na China (inserção à esquerda), com uma opção mais traseira e cavernosa no Japão (inserção à direita).

Essas soluções foram combinadas para Miami, com um painel de duas venezianas sendo colocado à frente das saídas mais cavernosas.

