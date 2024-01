A Ferrari implementou um plano de desenvolvimento constante para seu SF-23 em 2023, incluindo uma mudança na arquitetura do sidepod - seguindo Red Bull, Alpine e AlphaTauri - e pelo menos venceu uma prova, com o triunfo do espanhol Carlos Sainz no GP de Singapura de Fórmula 1.

A Scuderia chegou muito perto de superar a Mercedes na briga pelo vice-campeonato de construtores. Vamos dar uma olhada detalhada em alguns dos detalhes mais sutis do carro de Maranello na íntegra.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF23 front wing comparison

O conjunto do bico do modelo SF-23 diferia do seu antecessor em virtude do seu comprimento, já que a ponta não foi mais conectada ao plano principal, numa solução distinta da adotada na F1 2022. Veja acima.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 S-duct detail

O SF-23 também tinha um recurso interessante exclusivo da Ferrari e permitia que o fluxo de ar capturado abaixo da entrada 'escapasse' para a superfície superior do sidepod, como ilustrado nas setas acima.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

O carro sem parte da carroceria inferior do chassi instalada nos permite ver a estrutura interna e o suporte de mola que o conecta à parte inferior do chassi, conforme se vê no flagra do Motorsport.com acima.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

O chassi do monoposto vermelho 'desce' para permitir que o braço inferior seja posicionado um pouco mais abaixo, conforme se pode perceber no detalhe retratado pela foto do Motorsport.com logo acima.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23, new rear wing

Após a estreia do campeonato no Bahrein, a Ferrari introduziu uma nova asa traseira no GP da Arábia Saudita, que apresentava um único pilar de suporte central, em vez do arranjo de dois pilares. Compare você mesmo observando a imagem acima e a abaixo.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23, old rear wing

A Ferrari deu uma 'mordida' na placa final da asa dianteira como parte de uma atualização para a Arábia Saudita, com o recorte em forma de C no canto inferior provavelmente visando um efeito de outwash melhorado. Confira abaixo:

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 front wing end plate detail

Na foto abaixo, você vê um close dos suportes separadores de fenda instalados na asa dianteira do carro italiano, que oferecem mais suporte aerodinâmico do que os suportes normais em estilo ferradura na F1.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Abaixo, o bico do SF-23 sem o painel externo no lugar mostra como a estrutura interna de impacto e os painéis externos são embalados. Interessante observar essa peça de uma forma um pouco diferente.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

A Ferrari equipou o SF-23 com mais sensores no GP do Azerbaijão para coletar dados adicionais em Baku, já após algumas etapas do temporada 2023 da elite global do esporte a motor. Confira abaixo:

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 detail

A tinta Flo-viz também foi usada como meio de obter confirmação visual de desempenho na asa traseira, asa, difusor, etc. A utilização do Flo-viz é um recurso muito comum de todas as escuderias da F1.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 rear detail with flow-vis paint

Abaixo, uma comparação entre o arranjo do freio dianteiro do F1-75 (esquerda) e do SF-23 (direita) mostra como o time de Maranello optou por mover a pinça para a posição baixa, para adotar a carenagem do disco. Notavelmente, um novo padrão de perfuração também foi favorecido para ajudar a controlar melhor as temperaturas em uma faixa mais ampla, algo importante para o rendimento.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 front brake comparison

Já em Monte Carlo, a oferta de asa traseira de alto downforce da Ferrari para o GP de Mônaco apresentava um único pilar de montagem, conforme se verifica no flagra do Motorsport.com abaixo.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Mais detalhes aerodinâmicos

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Acima, um close do duto do chassi abaixo da entrada principal do sidepod. Abaixo, um close da saída do duto do chassi e dos dois painéis de guelras de resfriamento dentro da banheira do sidepod.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Como se vê abaixo, a borda do assoalho do monoposto SF-23 tinha dois recortes para criar um ponto de separação no centro, com a parte traseira do assoalho afunilando para dentro e para cima.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 floor detail

Abaixo, a borda dianteira do assoalho da Ferrari SF-23 e seus detalhes. Como se sabe, o assoalho é a parte mais importante da atual geração de carros da F1, introduzida em 2022 com a volta do efeito solo. O assoalho gera cerca de 60% de downforce do carro.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 floor front

Um novo pacote sidepod chegou para o SF-23 em Barcelona, enquanto a equipe se afastava de sua solução estilo banheira e adotava algo mais parecido com as soluções de downwash que muitos rivais estavam usando agora.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 comparison Spanish GP

A borda do assoalho revisada no SF-23 então apresentou um alongamento com uma seção voltada para cima na frente, enquanto um suporte de metal foi usado para conectar a seção mais traseira. Veja abaixo:

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 detail

Um close do chassi do SF-23 sem o painel externo instalado nos permite ver alguns dos elementos de suspensão internos. Uma harmonia bem feita entre ela, o assoalho e a superfície aerodinâmica é fundamental.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Abaixo, um close do espelho retrovisor do SF-23 e das superfícies que o envolvem. Ainda que continuem importantes, vimos que essa superfície aerodinâmica perdeu protagonismo para o assoalho.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 Detail

Abaixo, um close da região do halo e da caixa de ar do SF-23, que está repleta de aletas e winglets de ajuste de fluxo. No fim dos anos 2000, os carros da categoria máxima do automobilismo mundial eram repletos dessas soluções aerodinâmicas.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 detail

Um novo design de asa dianteira foi empregado em Spielberg, com o recorte em forma de C na placa final preenchido mais uma vez e um pequeno winglet incorporado em seu lugar. O formato da borda frontal da placa terminal também foi alterado (linha pontilhada). Observe:

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 new endplate, Austrian GP

Uma olhada na borda frontal do assoalho e nas 'cercas' em uma imagem interessante que flagra o assoalho desmontado enquanto o carro é consertado na garagem da marca italiana do Cavalo Rampante.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

A Ferrari empregou um arranjo de asa em estilo biplano no GP da Grã-Bretanha, no mítico autódromo inglês de Silverstone, com um elemento superior de ripas colocado à frente do elemento inferior. Confira:

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

Dê uma olhada na unidade de potência ferrarista antes de a equipe colocá-la no lugar correspondente atrás do chassi. O motor de Maranello seguiu bastante competitivo na temporada 2023.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

A Ferrari testou uma asa traseira com fixação mais baixa no GP da Hungria, no tradicional Hungaroring.

Photo by: Matt Kew Ferrari SF-23 technical detail

Abaixo, um close da seção traseira do assoalho do SF-23 com o bloco de conexão para o suporte de metal agora configurado como uma 'ponte' entre o assoalho e a asa lateral.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 detail

Um novo design de asa traseira foi introduzido no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, quando a Ferrari apresentou sua versão da solução de seção de ponta aberta que muitos de seus concorrentes já haviam testado. Um recorte central também estava presente na borda posterior da aba superior, com um Gurney também aplicado (veja detalhes para comparação com as especificações normais).

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 rear wing detail, Belgian GP

A asa traseira da Ferrari para o GP da Itália foi simplesmente uma reformulação do design de Monza-2022, com a equipe preferindo economizar os recursos necessários para desenvolver uma solução sob medida.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 rear wing

Uma asa de viga de elemento único foi selecionada e combinada com a asa traseira de baixa pressão aerodinâmica no GP da Itália.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 technical detail

A aba superior da asa dianteira também foi fortemente aparada para ajudar a igualar os níveis de downforce da frente para trás, considerando a escolha feita na traseira do carro.

Photo by: Filip Cleeren Ferrari SF-23 technical detail

Um raro vislumbre da estrutura traseira, com suspensão e conjunto de freios do SF-23 em pé na garagem.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

O disco de freio traseiro e as carenagens da pinça foram tratadas termicamente com a tinta prateada.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Uma visão incomum da asa dianteira sem as duas abas móveis, ausentes neste clique abaixo.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 technical detail

Brânquias maiores foram empregadas no México para ajudar com o resfriamento por causa do ar rarefeito.

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

A estrutura de colisão traseira, suspensão e conjunto de freio traseiro visto de cima.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23 detail

O SF-23 foi equipado com duas soluções no GP de Las Vegas, enquanto a equipe procurava o equilíbrio certo entre o downforce necessário (especificação do GP da Bélgica) e a vantagem de velocidade em reta que poderia ser obtida (especificação do GP da Itália). Confira:

Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-23 rear wing comparison, Las Vegas GP

Aqui está a lista dos componentes que a Ferrari listou como alterados no documento de apresentação do carro antes de cada corrida.

Arábia Saudita Placa final da asa dianteira Borda do assoalho Asa Beam (abaixo da traseira)

Austrália Nada

Azerbaijão Asa traseira

Miami Assoalho

Mônaco Dutos de freio traseiros Asa traseira

Espanha Assoalho Sidepod Asa traseira

Canadá Nada

Áustria Asa dianteira Corpo do assoalho

Grã-Bretanha Nada

Hungria Asa dianteira

Bélgica Asa traseira

Holanda Nada

Itália Asa dianteira Asa traseira

Singapura Flap da asa dianteira

Japão Assoalho

Catar Nada

Estados Unidos Nada

México Melhoramentos no cockpit Gurney na saída de ar traseira

Brasil Nada

Las Vegas Nada

Abu Dhabi Nada



