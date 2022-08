Andretti se junta a questionamento sobre poder de Wolff na Fórmula 1

Carregar reprodutor de áudio

Mario Andretti não é apenas um campeão do mundo de Fórmula 1, sua personalidade fez com que ele se transformasse um embaixador ideal para o automobilismo nos Estados Unidos, sempre aberto a falar e discutir ideias, mas também com desejo de ver o sobrenome da sua família crescer.

A operação Andretti Autorsport começou com a iniciativa do seu filho Michael na Indy Car, expandindo para outras categoria de suporte à série americana como a Indy Lights ou Indy Pro 2000, conseguindo pilotos importantes em suas fileiras, como Patricio O'Ward ou Colton Herta.

Mas a empresa se internacionalizou com o passar dos anos, com uma primeira aventura na extinta A1GP operando a equipe dos Estados Unidos. Atualmente, contam com uma equipe na Fórmula E, Extreme E e o campeonato australiano de Super Carros, mas seu principal objetivo principal continua sendo a Fórmula 1.

Durante 2021, o grupo Andretti esteve perto de comprar a Sauber, mas as negociações fracassaram por conta de uma diferença na organização da equipe e na tomada de decisão pós-venda. Desde este momento, Michael Andretti está buscando uma forma de conseguir um lugar no grid da F1 com conversas diretas com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem e pedindo a algumas equipes que apoiassem sua proposta com algumas assinatura durante o GP de Miami.

Essa petição não foi bem recebida por alguns, como no caso do chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, que considera que a entrada de Andretti poderia não ser benéfica para a categoria quanto seria a chegada da Audi.

Emerson Fittipaldi, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mario Andretti Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Creio que quem chegue como uma décima primeira escuderia, quem consiga entrar, tem que mostrar que pode servir para o negócio", disse Wolff. "Andretti é um grande homem, penso que já fez coisas excepcionais nos Estados Unidos, mas este é um esporte e um negócio, então temos que ver o que eles podem trazer para a mesa."

“Com dez equipes que esperamos que possam aumentar o valor, você não vai aumentá-lo apenas admitindo novas equipes com pessoas que não podem aumentar o valor da Fórmula 1”, explicou Wolff nos últimos dias.

Até agora, os Andretti tinha mantido a tranquilidade, mas na última quinta-feira, Mario Andretti mostrou seu desgosto nas redes sociais com o que parece ser o poder de Wolff na Fórmula 1. Ele escreveu em sua conta: "Precisava dizer. Já era hora", isso em referência a um artigo na internet onde se questiona: "Toto Wolff é muito poderoso para a F1?"

A família norte-americana não encerrou seu desejo em ter uma equipe na Fórmula 1, mas a categoria parece não estar disposta, neste momento, a abrir uma nova vaga. Mesmo com a Audi, existe a possibilidade de comprar uma equipe.

