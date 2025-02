Mario Andretti, campeão da Fórmula 1 em 1978 e consultor da equipe de F1 da Cadillac, acredita que se a F1 também tivesse rejeitado a entrada da General Motors na categoria, teria havido um verdadeiro clamor público nos Estados Unidos.

Embora ainda não exista uma confirmação total de que a Cadillac se juntará à série no próximo ano, parece mais uma formalidade, então podemos dizer que a partir de 2026 haverá 11 equipes e 22 pilotos no grid.

O fato de Michael Andretti, o nome original por trás do projeto, ter se afastado e passado o bastão para outros teve um papel importante nisso. Isso também exigiu que a Cadillac entrasse em campo como uma equipe de fábrica completa, em vez de apenas uma parceira da Andretti, enquanto a General Motors se comprometia a produzir sua própria unidade de potência de F1 até o final da década.

Enquanto isso, o desenvolvimento do projeto está progredindo bem, com a equipe contratando cada vez mais nomes importantes, de modo que tudo parece estar pronto para entrar em ação no circuito de corrida no próximo ano.

Mario Andretti disse à Auto Motor und Sport que não importa o nome da equipe na corrida, desde que ela possa estar lá. Caso contrário, haveria problemas.

"O que importa são os objetivos, não importa o nome que se dê. O objetivo é fazer com que seja um sucesso. O projeto não teria acontecido sem nós, e não teria chegado à General Motors".

"Ter nos recusado teria sido um erro grave. Ele não teria sido bem recebido nos Estados Unidos. Não se trata apenas de uma pequena bolha, é um compromisso de longo prazo".

