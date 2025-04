O campeão de Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, falou sobre o processo de formação da equipe de pilotos da Cadillac para a temporada de 2026. Andretti revelou que o ex-piloto da Red Bull, Sergio Pérez, "é uma opção".

A General Motors, com a marca Cadillac, recebeu aprovação formal da Formula One Management (FOM) para entrar no esporte como a 11ª equipe em 2026. Inicialmente, ela entrará com uma parceria de motor e câmbio com a Ferrari antes de se tornar uma equipe de trabalho da GM em 2028.

A recente substituição de Liam Lawson na Red Bull após apenas dois GPs nesta temporada de 2025 da F1 levou ao aumento dos rumores sobre o possível retorno de Pérez. A equipe de Milton Keynes decidiu se separar do piloto mexicano no final de 2024 e Lawson assumiu seu lugar ao lado de Max Verstappen, embora apenas para as corridas da Austrália e da China.

Durante uma participação no podcast da ESPN Racing, Andretti comentou:

"Bem, eu gostaria de poder lhe dizer, mas isso é algo que mantemos em segredo porque não queremos criar esperanças em algumas áreas onde isso pode não acontecer.

"Portanto, acho que é muito importante mantermos isso entre nós até que uma decisão final seja tomada. Há muitos deles [pilotos] nos Estados Unidos, você sabe, mas por causa do licenciamento e tudo o mais, definitivamente não há muitas opções.

Mario Andretti, Campeão Mundial de Fórmula 1 de 1978 Foto de: Alexander Trienitz

"Mas o segundo piloto, o segundo assento, com certeza será um piloto experiente que poderá estar disponível. E todos nós sabemos que a seleção nesse sentido é bastante clara. Talvez haja três pilotos para escolher, dde forma realista. E não vou lhe dizer quais são eles."

Quando perguntado se Pérez era uma dessas opções, o ex-piloto acrescentou:

"Poderia ser uma opção, é claro que sim. Tudo o que posso dizer é que Liam Lawson está fazendo Checo parecer muito, muito bom.

"Acho que o [Yuki] Tsunoda provavelmente merecia a vaga mais do que o Liam. Mas quem sou eu para dizer isso?"

Andretti também já havia sugerido que o piloto da IndyCar Colton Herta poderia ser um "ótimo candidato" para a equipe Cadillac.

