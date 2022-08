F1 - Wolff: Ainda penso em Abu Dhabi todos os dias

Carregar reprodutor de áudio

A polêmica final da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, que decidiu o título de 2021 a favor de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, ainda parece assombrar a Mercedes, com o chefe Toto Wolff confessando que ainda lembra dos eventos daquele domingo "todos os dias".

Na prova de Yas Marina, Hamilton parecia a caminho do octa após dominar a corrida. Mas uma batida de Nicholas Latifi forçou a entrada do safety car a poucas voltas do fim, o que mudou tudo.

A Red Bull trouxe Verstappen para os boxes, enquanto a Mercedes deixou Hamilton na pista. E na relargada, o ex-diretor Michael Masi não seguiu os procedimentos corretos, permitindo apenas que alguns carros recuperassem a volta, além de declarar bandeira verde uma volta antes do que o determinado pelo regulamento.

Isso permitiu que o holandês fizesse a ultrapassagem em cima de Hamilton na última volta para garantir seu primeiro título.

A Mercedes protestou e parecia que levaria o caso aos tribunais, abandonando o processo dias depois. Já a FIA lançou uma investigação própria, e acabou removendo Masi do cargo, além de reformular a direção de prova.

E mesmo oito meses depois, Wolff admite que é difícil de esquecer o que aconteceu. Questionado pelo Motorsport.com em uma entrevista exclusiva se ainda pensava em Abu Dhabi, disse: "Penso nisso todos os dias. Mas tenho paz de espírito com o título de Max, porque ele mereceu"

"Como tudo aconteceu, acho que sempre gravito ao redor da justiça no esporte. É o que traz meu amor fundamental pelo esporte. E aquilo foi um golpe pra mim".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas a nova direção de prova ainda sofre críticas devido à consistência e a abordagem do novo presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem. Refletindo sobre o trabalho de Sulayem até agora, Wolff diz que algumas dificuldades eram inevitáveis devido à mudança de abordagem.

"Acho que Sulayem, o modo como ele está contratando e recrutando, me mostra uma direção. Toda personalidade tem suas características. E vejo o objetivo primário de transparência e boa governança acontecendo".

"Claro, certamente haverão alguns problemas pelo caminho porque a organização de Mohammed ainda precisa se encontrar. Mas estou feliz com como as coisas estão. Eles têm a mente aberta. Não possuem opiniões. Pra mim, são transparentes, honestos e íntegros".

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: